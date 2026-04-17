Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο

Ο Άρης επιστρέφει στη δράση στα play off για τις θέσεις 5-8 που θα κρίνουν και το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League κόντρα στον Βόλο, σε ένα ματς κομβικό για να μείνει ζωντανός για την πρώτη θέση σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου φαίνεται ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στην αυριανή (18/4) αναμέτρηση με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 2η αγωνιστική των play off, ενώ η μοναδική αλλαγή έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας, όπου ο Ρόουζ θα πάρει τη θέση του Σούντμπεργκ.

Ο Άρης και τα δεδομένα για Ρόουζ

Ο έμπειρος στόπερ φαίνεται ότι κέρδισε την «κούρσα» έναντι του Σουηδού συμπαίκτη του και θα είναι ο παρτενέρ του Φαμπιάνο. Αντίθετα, στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής θα ξεκινήσει και πάλι, όπως όλα δείχνουν, ο Τεχέρο, παρά το γεγονός ότι ο Φαντιγκά εξέτισε τη μια αγωνιστική της ποινής του.

Τέλος, ο προπονητής του Άρη θα πάρει μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης την απόφαση αναφορικά με το αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Γαλανόπουλος, που τις τελευταίες μέρες ακολουθεί πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης, έχοντας ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του.