Συνεχίζει να πρωτοπορεί η Bundesliga: Παίκτρια της Μπάγερν έγινε σκάουτερ στην ομάδα ανδρών
Η Bundesliga κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου, καθώς παίκτρια της Μπάγερν έγινε σκάουτερ για λογαριασμό του τμήματος ποδοσφαίρου της ομάδας ανδρών.
H Bundesliga συνεχίζει να επενδύει στη δύναμη των γυναικών στο ποδόσφαιρο, καθώς παίκτρια της Μπάγερν αποκάλυψε ότι εργάζεται παράλληλα ως σκάουτερ για λογαριασμό της ομάδας ανδρών.
Μετά τη Μαρί Λουίζ Ετά που ανέλαβε την Ουνιόν Βερολίνου, η Μαγκανταλένα Έρικσον αναλαμβάνει δράση στο κομμάτι του σκάουτινγκ για την Μπάγερν σε αυτό το κομμάτι που έχει καθοριστική σημασία για κάθε ποδοσφαιρικό οργανισμό.
Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Έρικσον εργάζεται εδώ και έξι μήνες ως σκάουτερ και η πρόταση ήρθε από τον επικεφαλής του τμήματος.
Αναλυτικά όσα είπε η Έρικσον που εργάζεται ως σκάουτερ στην Bundesliga
Η ιστορία ξεκίνησε με ένα απρόσμενο email. «Ακριβώς πριν από έναν χρόνο, έλαβα ένα email από κάποιον στον σύλλογο που δεν γνώριζα, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν ο επικεφαλής σκάουτινγκ της Μπάγερν Μονάχου, Κρίστοφ Κρέσε, ο οποίος με ρώτησε αν με ενδιέφερε να αρχίσω να εργάζομαι στο τμήμα σκάουτινγκ. Και έτσι έγινε. Πέρασα έξι μήνες μαθαίνοντας τι περιλαμβάνει η δουλειά και προσαρμοζόμενη στον ρόλο.
Έχω προσαρμοστεί στον ρόλο και τώρα που νιώθω άνετα, μου έχει ανατεθεί η ευθύνη να διαχειρίζομαι την αγορά της Νότιας Αμερικής».
