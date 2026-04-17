Πώς θα παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα play offs της Euroleague

Λίγα ματς απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δίνει το τελευταίο του απόψε, κόντρα στην Εφές, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει ήδη «κλειδώσει» την παρουσία του στα playoffs και μάλιστα με πλεονέκτημα έδρας.

Από’ κει και πέρα, το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι «αιώνιοι» στα playoffs είναι ρεαλιστικό, αν έρθουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στα αποψινά ματς. To10.gr αναλύει τα δεδομένα…

Αρχικά να σημειωθεί πως για να έχουμε Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στα playoffs της Euroleague, θα πρέπει οι Πράσινοι να πάρουν την 8η θέση της βαθμολογίας, μέσα από την διαδικασία των play in, στην οποία παίζουν οι ομάδες των θέσεων 7-10. Πώς θα γίνει αυτό;

Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει 7ος, χάσει το νοκ άουτ ματς στην έδρα τους απέναντι στην 8η ομάδα της τελικής βαθμολογίας και μετά νικήσει μέσα στο ΟΑΚΑ τον νικητή από το ζευγάρι των θέσεων 9-10, τότε θα πάρει την 8η θέση στην κανονική διάρκεια και θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώτη ομάδα της βαθμολογίας. Αυτή η ομάδα είναι ο Ολυμπιακός…

Πώς διεξάγονται τα play in

(21/4) Play-in 1: 7ος – 8ος (ο νικητής παίρνει την 7η θέση – ο ηττημένος έχει ακόμη μία ευκαιρία)

(21/4) Play-in 2: 9ος – 10ος (ο νικητής αντιμετωπίζει τον χαμένο του ζευγαριού 7ος-8ος, ο ηττημένος αποκλείεται από τη συνέχεια)

(24/4) Play-in 3: Χαμένος Play-in 1 – Νικητής Play-in 2 (ο νικητής παίρνει την 8η θέση, ο ηττημένος αποκλείεται από τη συνέχεια)

Ωστόσο, για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τερματίσει από την 7η θέση και κάτω. Αυτό θα γίνει αν:

Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί ( 7η θέση )

) Ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν ( 8η θέση ).

). Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ ή αν ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη (9η θέση και στα δύο σενάρια).

Αν δεν συναντηθούν στα playoffs και φτάσουν και οι δύο στο Final 4…

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβεί και ο Παναθηναϊκός τερματίσει 6ος, τότε οι δύο ομάδες μπορούν να βρεθούν μόνο στον τελικό του Final 4 και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός αν περάσει, θα παίξει στον ημιτελικό με το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο.

Πώς θα βγει 6ος ο Παναθηναϊκός

Το παραπάνω θα γίνει πραγματικότητα αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός τερματίσει 6ος και αυτό θα γίνει αν: