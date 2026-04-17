Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
Αυτοί είναι οι δώδεκα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Εφές στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague - Μέσα ο Κέντρικ Ναν
- Πόλεμος των άστρων: Προειδοποίηση-σοκ των ΗΠΑ για ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
- Ανακαλεί συσκευασμένη φέτα ο ΕΦΕΤ, λόγω μόλυνσης με λιστέρια
- Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ο Κέντρικ Ναν είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.
O Αμερικανός γκαρντ είχε σπασμούς στη μέση και δεν προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα ωστόσο τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Στη 12άδα είναι επίσης ο Ρογκαβόπουλος, αντίθετα εκτός έμειναν οι Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
- LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
- Μαυροπάνος: Ομάδες της Premier League και της Bundesliga θέλουν τον Έλληνα διεθνή – Στη λίστα της Ντόρτμουντ
- LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
- Προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για την τιμωρία του Τζόουνς
- Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις