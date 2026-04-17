Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές

Ο Κέντρικ Ναν είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

O Αμερικανός γκαρντ είχε σπασμούς στη μέση και δεν προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα ωστόσο τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Στη 12άδα είναι επίσης ο Ρογκαβόπουλος, αντίθετα εκτός έμειναν οι Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.