Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)

Η Euroleague μπαίνει στο τελευταίο διήμερο της regular season και επικρατεί ένας κακός… χαμός, αφού τα σενάρια και οι πιθανότητες για όλες τις ομάδες είναι πάρα πολλά, με τους συνδυασμούς για την τελική δεκάδα που θα βρεθεί σε play off και play in να είναι δεκάδες.

Από την πρώτη θέση μέχρι και την 11η που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ντουμπάι όλα παίζουν για το πού θα τερματίσουν, αφού με εξαίρεση τον Ολυμπιακό που έχει δύο πιθανές θέσεις, την πρώτη και τη δεύτερη, όλες οι υπόλοιπες έχουν τουλάχιστον τρεις, ενώ η Ζαλγκίρις έχει 6 (!) πιθανές θέσεις που μπορεί να τερματίσει.

Η Euroleague δημοσίευσε τον πίνακα με τις πιθανότητες και τα… μαθηματικά για το πού μπορούν να βρεθούν όλες οι ομάδες και αναμένεται… τρελό 48ωρο για όλους. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι κι αυτή μέσα στο «κόλπο, με τους ερυθρόλευκους να κρατούν τα πάντα στα χέρια τους, ενώ από την άλλη η ομάδα του Αταμάν μπορεί να βρεθεί από την 6η θέση, έως και την 9η και χρειάζεται και συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Δείτε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός με νίκη θα είναι δεδομένα πρώτος, ότι και να γίνει στο Ντουμπάι – Βαλένθια, ενώ αν χάσουν οι «νυχτερίδες» μπορεί να βρεθούν ακόμη και στην 3η θέση. Από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό το τι θα γίνει στο Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας, αφού η βασίλισσα με νίκη μπορεί να είναι ακόμη και στην 2η θέση, ενώ θα έχει σίγουρα πλεονέκτημα έδρας, όμως από την άλλη αν ηττηθεί είναι πιθανό να βρεθεί ακόμη και στην 6η θέση.

Αυτό είναι και το πιο σημαντικό ματς της Πέμπτης, την ώρα που την Παρασκευή, έχει κομβικά παιχνίδια τόσο στο Κάουνας, όπου η Ζαλγκίρις υποδέχεται την αδιάφορη αλλά επικίνδυνη Παρί, αλλά και στο Πριγκιπάτο, όπου η Μονακό κοντράρεται με τη Χάποελ που μπορεί να βρεθεί από την 2η έως και την 6η θέση και χωρίς πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η βαθμολογία: