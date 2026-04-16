Σταθερά πρώτη ελληνική ομάδα στο UEFA ranking ο Ολυμπιακός – Στην κορυφή η Μπάγερν

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνεχίζονται και φτάνουν στα ημιτελικά, με το UEFA Ranking να έχει αλλαγές στο… ρετιρέ. Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League αποκλείοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης και ταυτόχρονα να ανέβει στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.

Νούμερο 1 της κατάταξης πλέον οι Βαυαροί (146.500 πόντοι) και στη 2η θέση πλέον τους Μαδριλένους (144.500 πόντοι), μετά και τον αποκλεισμό τους. Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης, συμπληρώνουν τη 10άδα.

📉 Con la derrota de ayer, el Real Madrid ha perdido el primer puesto del ranking UEFA Ahora el nuevo líder es el Bayern de Múnich pic.twitter.com/yAy7FOGljB — Madrid Sports (@MadridSports_) April 16, 2026

Ο Ολυμπιακός και οι άλλες ελληνικές ομάδες στο UEFA Ranking

Από ‘κει και πέρα, ο Ολυμπιακός παραμένει η κορυφαία ελληνική ομάδα στο UEFA Ranking, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στην 34η θέση με 62.650 πόντους. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως οι Ερυθρόλευκοι είναι πάνω από ομάδες όπως η Λειψία, η Ρέιντζερς και ο Άγιαξ.

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 53η θέση με 48.250 πόντους, ο Παναθηναϊκός στην 76η με 29.250, η ΑΕΚ στην 91η με 22.000 και ο Άρης στη θέση 182 με 9.602. Ωστόσο, η Ένωση έχει και την αποψινη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγεκάνο, οπότε μπορεί να μαζέυψει κι άλλους πόντους και να βελτιώσει την παρουσία της στο UEFA Ranking