Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν

Πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν, το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό, προέκυψε για τον Παναθηναϊκό ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής διάρκειας της Euroleague με την Αναντολού Εφές στο «T-Center» (Παρασκευή 17/4, 21:15).

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων» δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, καθώς έκανε θεραπεία λόγω σπασμών που είχε στην μέση και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Ο Ναν θα συμμετάσχει κανονικά στο καθιερωμένο shoot around το πρωί της Παρασκευής (17/4) και θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση απέναντι στην τουρκική ομάδα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Επιπλέον, ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες των Νίκου Ρογκαβόπουλου και Βασίλη Τολιόπουλου, που άφησαν πίσω τους τα προβλήματα τραυματισμών και είχαν.

Δείτε αναλυτικά τα όσα είπε ο Αταμάν για τον Κέντρικ Ναν:

«Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση και μου ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος».