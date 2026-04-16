Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοί του στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στο ΣΕΦ της Αρμάνι Μιλάνο με 85-76 για την 38η αγωνιστική της Euroleague και ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση την κανονική περίοδο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.

Οι Ερυθρόλευκοι «σφράγισαν» την πρώτη θέση και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs, ο οποίος θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία των play-in, όπου θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 7η έως την 10η θέση.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση, με τον Παναθηναϊκό να είναι στους υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού, όπως επίσης και οι Ζαλγκίρις Κάουνας, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα και Dubai BC.

Πώς θα γίνουν τα play-in

Η ομάδα που θα βγει 7η θα υποδεχθεί την 8η σε μονό παιχνίδι, με τη νικήτρια να τερματίζει στην 7η θέση και να αντιμετωπίζει στα playoffs την 2η της βαθμολογίας.

Ο 9ος θα υποδεχθεί τον 10ο και ο νικητής θα παίξει εκτός έδρας με το χαμένο του 7ου-8ου, με τον νικητή να τερματίζει στην 8η θέση, γεγονός που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Το παιχνίδι του 7ου με τον 8ο και του 9ου με τον 10ο θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου και το αντίστοιχο του χαμένου 7ου-8ου με τον νικητή του 9ου-19ου στις 24 Απριλίου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι:

Ζάλγκιρις Κάουνας

Παναθηναϊκός

Μονακό

Ερυθρός Αστέρας

Μπαρτσελόνα

Dubai BC.