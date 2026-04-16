Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές

Η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά, είναι και οι τρεις που θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές, που θα γίνει την Παρασκευή (17/4, 21:15) στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague και θα κρίνει την τελική θέση των «πρασίνων» στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το κρίσιμο παιχνίδι του «τριφυλλιού» oρίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Ζοζέφ Μπισάνγκ (Γαλλία).