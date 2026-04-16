Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Η 11άδα της ΑΕΚ για τον επαναληπτικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (pic)
Conference League 16 Απριλίου 2026, 21:04

Η 11άδα της ΑΕΚ για τον επαναληπτικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (pic)

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Με τον Ζίνι δίπλα στον Βάργκα παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς στον επαναληπτικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00), για τα προημιτελικά του Conference League.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας. Οι Μάριν και Πινέδα θα είναι στα χαφ, με τους Κοϊτά στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Κουτέσα στο αριστερό. Δίδυμο στην επίθεση θα είναι οι Ζίνι και Βάργκα, με τον Αφρικανό να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Γιόβιτς.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα – Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τον Λούκα Γιόβιτς, που συμπλήρωσε κάρτες, εκτός από το αποψινό παιχνίδι είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος είναι τραυματίας.

Η ενδεκάδα της Ράγιο: Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Καρντένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Τραμπ: Μάλλον το Σαββατοκύριακο οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»

Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
LIVE: Μπέτις – Μπράγκα

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Μάιντς για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Ξεμένει από success story στην οικονομία; - Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ

Στράτος Ιωακείμ
O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Στράτος Ιωακείμ
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
