Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16 Απριλίου 2026, 22:20

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης (16/04)  τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου  Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας.

Σταθερότητα και ειρήνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή (17/04) στις 15.00 θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Στις 16.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον παλαιστίνιο αντιπρόεδρο Χουσειν Αλ Σέιχ , στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Vita.gr
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Διπλωματία 01.04.26

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16.04.26

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 16.04.26

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
Europa League 16.04.26

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 16.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
Europa League 16.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Το τέλος της ξεγνοιασιάς 16.04.26

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
Conference League 16.04.26

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Μάιντς για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 16.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 16.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

