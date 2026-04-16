Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης (16/04) τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας.

Σταθερότητα και ειρήνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή (17/04) στις 15.00 θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Στις 16.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον παλαιστίνιο αντιπρόεδρο Χουσειν Αλ Σέιχ , στο Μέγαρο Μαξίμου.