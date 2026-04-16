Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε ούτε μία λέξη για την κατάσταση του κράτους δικαίου και κατέφυγε σε μία πρωτοφανή χυδαιότητα για να το καλύψει», τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο πρωθυπουργός, «για να αποφύγει να απολογηθεί για τον θεσμικό εκτροχιασμό που έχει σημαδέψει τη θητεία του, δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την προσωπική περιπέτεια υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη».

Και αναρωτήθηκε: «Αλήθεια, όταν παρακολουθούταν με Predator κάθε πτυχή της ιδιωτικής ζωής πολιτικών αρχηγών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησής του, της ηγεσίας του στρατού, δημοσιογράφων και δικαστικών, τότε η ιδιωτική ζωή όλων αυτών δεν παραβιαζόταν; Όλοι αυτοί δεν δέχονταν πίεση;».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με ανάρτησή του, υπογράμμισε πως «όταν όσοι και όσες ασκούν κριτική στην αντι-μεταναστευτική πολιτική στιγματίζονται ως ‘εθνικοί μειοδότες’, ‘τουρκόσποροι’ και ‘προδότες’ από τις στρατιές τρολ της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από υπουργούς της κυβέρνησης, τότε αυτό θεωρείται ‘κριτική’ και όχι διασυρμός;».

«Όταν η κυβέρνηση επιτίθεται σε Ράμμο, Μενουδάκο, Παπανικολάου, Παπανδρέου και μία σειρά από δημόσιους λειτουργούς που ασκούν έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, τότε όλα καλά; Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει οργανώσει έναν παρακρατικό μηχανισμό όπως η ‘Ομάδα Αλήθειας’ που σκυλεύει και συκοφαντεί τους πολιτικούς αντιπάλους, τότε αυτό τι σημαίνει;», σημείωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει κανένα όριο και είναι έτοιμος να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα για όσους και όσες του ασκούν αντίλογο. Και σήμερα κρύβεται πίσω από την προσωπική περιπέτεια υγείας του κ. Μυλωνάκη για να επιτεθεί και να συσπειρώσει τους βουλευτές του».

«Είναι επικίνδυνος ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία. Πρέπει να λογοδοτήσει άμεσα», επισήμανε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.