Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε
Πολιτική Γραμματεία 16 Απριλίου 2026, 13:13

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και, προσωπικά, στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής, στην προ ημερίδας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε διεξοδικά σε μία σειρά «γαλάζιων» σκανδάλων, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο και διαπλεκόμενο πρωθυπουργό», ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν εκλογές.

Ξεκινώντας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «επικράτηση του κανόνα του ισχυρού και καουμπόικες πρακτικές Τραμπ και Νετανιάχου», ενώ τόνισε ότι «η ΕΕ οφείλει να αναλάβει άμεσα δράση και να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων», τονίζοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, ούτε η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης».

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να στηρίξει, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας ως ‘ντιπαραγωγική’ την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, που ακύρωσε την εκεχειρία και ήταν ένα έγκλημα με πάνω από 300 νεκρούς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι «η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μας προϋποθέτει την  πλήρη απεμπλοκή μας από αυτή την πολεμική σύγκρουση».

«Καμία χρήση των βάσεων και άμεση επιστροφή των Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία, όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την επικινδυνότητα των εξελίξεων και για τη χώρα και να αναλάβει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης. Να βάλουμε τέλος σε έναν παράλογο και αδιέξοδο πόλεμο», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, επισήμανε πως η σημερινή συζήτηση προ ημερησίας στην Ολομέλεια της Βουλής «ήταν και είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, όσο και αν προσπάθησε να κερδίσει χρόνο ο απελπισμένος πρωθυπουργός, ο οποίος ήρθε να δικαιολογήσει αδικαιολόγητα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν συζητάμε για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το σήμερα και το αύριο, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά συζητάμε για την σχεδιασμένη – προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη – και βαρύτατη καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, την παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας, τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, την επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές«», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως τόνισε, «μιλάμε για γαλάζια σκάνδαλα δισεκατομμυρίων, παράνομες υποκλοπές, λαμογιές, ρουσφέτια, αδιαφάνεια και χειραγώγηση και υποβάθμιση της δικαιοσύνης». Παράλληλα, έκανε λόγο για «καλοστημένο σχέδιο του κ. Μητσοτάκη», που «μπήκε σε εφαρμογή από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 2019, γιατί μόνο με την διάλυση των κανόνων δικαίου θα μπορούσε να εγκαταστήσει ένα καθεστώς που ξεπουλάει δημόσια περιουσία, τακτοποιεί ‘ημετέρους’ και εφαρμόζει πρακτικές παρακράτους για να κρατηθεί στην καρέκλα της εξουσίας».

«Διαφθορά και διαπλοκή προς όφελος της κλεπτοκρατίας που μεσουρανεί. Αυτή είναι η ταυτότητα, η στρατηγική, η ουσία της πολιτικής Μητσοτάκη την τελευταία 7ετία. Οι χειρότερες – πολιτικά και ηθικά – στιγμές της μεταπολίτευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως «όσο και να προσπαθήσει η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα, να παραπλανήσει την κοινωνία με προπαγάνδα και ακριβοπληρωμένους συμβούλους, η πραγματικότητα και η πεποίθηση των πολιτών τη διαψεύδει», για να υπογραμμίσει πως «έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ. Και στη συνέχεια κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα, ενώ η ίδια ευθύνεται για τα σκάνδαλα και την ασύστολη παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν υπάρχουν σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις, στα προγράμματα κατάρτισης», τόνισε, σημειώνοντας πως «αυτά είναι επιβεβαιωμένα, και με τη βούλα της Ευρωπαίας Εισαγγελέα». Και προσέθεσε πως «δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία για το ότι όλα τα σκάνδαλα ξεκινούν και τελειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ούτε για την ανάγκη ποινικού ελέγχου για δεκάδες πρόσωπα και της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος έστρεψε εκ νέου τα βέλη του προς τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις Πάτσηδες, Φραπέδες και Λαζαρίδηδες. Για αυτό», ανέφερε, η «λύση είναι μόνο η πολιτική κάθαρση. Δεν σας εμπιστεύεται ο λαός! Μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης», επισήμανε, σημειώνοντας πως «σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έμενε κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα. Αλλά εσείς», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, «δεν έχετε την ελάχιστη ευθιξία – όπως λέει ο λαός, δεν έχετε μπέσα και φιλότιμο».

Πρέπει να φύγετε το συντομότερο

Και μία δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει το βαρύ και εθνικό καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας μας

«Φτάσατε στο σημείο να μεταθέσετε τον χρόνο της σημερινής συζήτησης, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής, με την ελπίδα ότι θα ξεχαστούν οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Και τι καταφέρατε; Μέσα σε 40 ημέρες είχαμε νέες δικογραφίες για 13 βουλευτές και 2 υπουργούς από την Ευρωπαία εισαγγελία και το σκάνδαλο εξαπάτησης του ελληνικού δημοσίου από τον θρασύτατο Λαζαρίδη», τόνισε χαρακτηριστικά, για να υπογραμμίσει: «Ένα είναι το συμπέρασμα κύριε Μητσοτάκη. Δεν πιάνουν ούτε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ούτε οι καταγγελίες κατά της αντιπολίτευσης. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να γαντζωθείτε στην καρέκλα της εξουσίας, αλλά δεν θα καταφέρετε. Πρέπει να παραιτηθείτε το συντομότερο δυνατό για να ανασάνει η χώρα. Είναι θέμα εθνικής και κοινωνικής προτεραιότητας. Και φυσικά, είναι πρώτα απ’ όλα θέμα δημοκρατίας. Κάντε το μία ώρα αρχύτερα», προέτρεψε τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως «είναι το οξυγόνο που χρειάζεται η χώρα μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε, επίσης, πως «το ρουσφέτι και η διαφθορά είναι σήμα κατατεθέν της δεξιάς του Μητσοτάκη. Η καταπάτηση κάθε κανόνα για να τακτοποιήσετε τους δικούς σας. Σήμα κατατεθέν ο Μακάριος Λαζαρίδης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ρωτώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Πόσο ακόμα θα τον κρατάτε στην κυβέρνηση; Και γιατί τον κρατάτε; Ή μήπως σας κρατάει αυτός; Επειδή εκτέλεσε την εντολή σας για το κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

«Όλος ο κόσμος είδε πως προστάτευε τα γαλάζια παιδιά στην εξεταστική ντροπής και συγκάλυψης που στήσατε. Όλος ο κόσμος τον είδε να ανακοινώνει το πόρισμα ντροπή της ΝΔ που ρίχνει την ευθύνη του σκανδάλου σε ΣΥΡΙΖΑ και σε ΠΑΣΟΚ και σε δήθεν διαχρονικές παθογένειες», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Για να σας διαψεύσουν οι νέες δικογραφίες για 15 στελέχη σας, μόνο γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί…».

«Έχετε γίνει μία κυβέρνηση υπόδικων ελεγχόμενων υπουργών και μία Κοινοβουλευτική Ομάδα υπόδικων ελεγχόμενων βουλευτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας, μάλιστα, πως «ο θρασύτατος Λαζαρίδης είναι απλά η ακτινογραφία της Νέας Δημοκρατίας».

«Σας ξεκαθαρίζουμε ότι δεν ανεχόμαστε έναν υφυπουργό που υποτιμά τη νοημοσύνη και τον κόπο και τα λεφτά των πολιτών. Και η σημερινή του δήλωση για καταλογισμό των μισθών που παράνομα εισέπραξε αποτελεί επιβεβαίωση και των καταγγελιών μας, που ήταν αληθινές  για την παρανομία του», επισήμανε, ρωτώντας εκ νέου: «Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα; Θα τον κρατήσετε μετά την παραδοχή της απατεωνιάς;  Και οι αρμόδιοι υπουργοί και η ηγεσία της δικαιοσύνης τι έκαναν για να αναζητήσουν πίσω τα χρήματα του δημοσίου;».

«Και σας το ξεκαθαρίζουμε, όσο και αν οι Λαζαρίδηδες και οι Γεωργιάδηδες πετάνε λάσπες στην αριστερά: για τις αλήθειες που λέει γιατί δεν χρωστάει σε κανέναν, ξέρουμε ότι αυτή η Αριστερά σας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη και στην ελληνικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, έχει την πιο δραστήρια Κοινοβουλευτική ομάδα και βγάζουμε στη φόρα τα άπλυτα σας. Να προσέχετε λοιπόν πολύ όταν πιάνετε στο στόμα σας την Αριστερά», υπογράμμισε.

Αφού τόνισε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές», κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως είναι «προσωπικά υπεύθυνος και για την ατιμωρησία, και για την φωτογραφική νομοθέτηση για τη συγκάλυψη των σκανδάλων».

«Εσείς είστε πίσω και από τη χυδαία προπαγάνδα, την παράνομη χρηματοδότηση της παρακρατικής Ομάδας ψέματος και όχι Αλήθειας. Εσείς είστε πίσω από την στοχοποίηση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Το βλέπουμε και σήμερα που τα βρήκατε σκούρα και επιτίθεστε ακόμα και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Όπως επιτεθήκατε στον Συνήγορο του Πολίτη και στην ΑΑΔΕ όταν αποκάλυψαν σκάνδαλά σας. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Και από την άλλη ομνύετε στη δικαιοσύνη. Όμως η Δημοκρατία και η Ελλάδα πλήττονται και φθείρονται», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της υποβάθμισης του κράτους δικαίου, τα οποία, όπως είπε, «βλέπουμε στην οικονομική διαφθορά, στο brain drain, στους χαμηλότερους μισθούς της ΕΕ, στην χαμηλή αγοραστική δύναμη και στην εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, στα λουκέτα σε μικρομεσαίους, στην ερήμωση της υπαίθρου, ενώ τα καρτέλ κερδοσκοπούν».

«Από που να αρχίσει και που να σταματήσει κανείς… Υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοχοποίηση ανεξάρτητων αρχών και δημοσιογράφων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων. Σκάνδαλα με τα προγράμματα επιμόρφωσης, σκόιλ ελικίκου. Πάτσηδες, Φραπέδες, Φεράρι, κέρδη από τζόκερ. Τα αποτελέσματα της πολιτικής σας και της διαφθοράς μπορείτε να τα δείτε ξεκάθαρα στην ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου. Η κλοπή των αγροτικών επιδοτήσεων, η συνέχεια των ζωονόσων, τραγικό τελευταίο παράδειγμα η Λέσβος, η εγκατάλειψη των καλλιεργειών», υπογράμμισε.

«Πού είναι το κράτος δικαίου, κύριε Μητσοτάκη; Θα ξανακάνετε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να κλείσετε στόματα που απειλούσαν ευθέως εσάς, όπως με τους Βορίδη Αυγενάκη; Πότε θα επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους αγρότες; Μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο. Ή θεωρείτε και εσείς ότι είναι νόμιμο ρουσφέτι αν η υπεξαίρεση ήταν 800.000 ευρώ, όπως δήλωσε ο άλλος θρασύς της κυβέρνησης Γεωργιάδης; Ακόμα και τόσα να ήταν, ήταν λίγα;», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρωθυπουργό να μετρήσει «ονόματα βουλευτών και υπουργών που αναφέρονται στις δικογραφίες» και παραθέτοντας τα ονόματα ένα προς ένα: «Καραμανλής, Παπακώστα, Μηταράκης, Τσιάρας, Σκρέκας, Κεφαλογιάννης, Βαρτζόπουλος, Βασιλειάδης, Σενετάκης, Μπουκώρος, Λεονταρίδης, Λιβανός, Κέλλας, Αραμπατζή, Χατζηβασιλείου, Αθανασίου, Γεραπετρίτης, Σταμενίτης, Σκέρτσος, Παπασταύρου, Μπρατάκος, και φυσικά Βορίδης, Αυγενάκης».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για τις υποκλοπές, υπογράμμισε πως «είναι το παράδειγμα του παρακράτους που στήσατε και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Όχι μόνο για τις αντισυνταγματικές παρακολουθήσεις, όχι μόνο για τη χρήση κακόβουλου λογισμικού, αλλά και για τις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να το βάλει στο αρχείο», όπως είπε, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουγός εκτέθηκε «πολλαπλώς και από την απόφαση του Πλημμελειοδικείου και από τις απειλές Ντίλιαν».

«Είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός για αυτό και δεν μπορείτε άλλο να παραμένετε σε αυτή τη θέση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Κύριε Μητσοτάκη εσείς από την πρώτη μέρα θέσατε την ΕΥΠ υπό την εποπτεία σας. Εσείς αλλάξατε την νομοθεσία για να τοποθετήσετε τον κύριο Κοντολέοντα διοικητή της ΕΥΠ, ενώ δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα. Η Νέα Δημοκρατία πάντα βρίσκει τον τρόπο να διορίσει τους εκλεκτούς της, το είδαμε και με τον Λαζαρίδη. Με φωτογραφική τροπολογία όταν έσκασε το σκάνδαλο των υποκλοπών προσπαθήσατε να απαγορεύσετε στα θύματα των υποκλοπών να μάθουν τον λόγο της παρακολούθησής τους», σημείωσε, ενώ έκανε λόγο και για «απαράδεκτη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου να βάλει πλάτη στην κυβέρνηση, να κλείσει την έρευνα, και να στείλει για έλεγχο στη δικαιοσύνη μόνο 4 ιδιώτες».

«Κουκούλωμα στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής με σκονάκια στους μάρτυρες από τους βουλευτές της ΝΔ, σε μάρτυρες που τώρα θα ελεγχθούν για ψευδορκία άραγε τώρα η δικαιοσύνη θα ελέγξει και αυτούς που σχεδίασαν την ψευδορκία; Θάψατε και τις αποκαλύψεις Μενουδάκου για τις κοινές λίστες ΕΥΠ και Predator. Δεν εφαρμόσατε ούτε απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση των παρακολουθούμενων  και έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο σας», ανέφερε χαρακτηριστικά για να ρωτήσε την κυβέρνηση:

«Τώρα που η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έφερε στο φως σειρά παραλείψεων και ζητά να διερευνηθεί η τέλεση κι άλλων αδικημάτων όπως της κατασκοπείας, το μεγάλο ερώτημα είναι θα αφήσετε τη δικαιοσύνη να ερευνήσει ή θα μεθοδευτεί η παραγραφή των αδικημάτων;».

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε, προσθέτοντας πως «το καθεστώς Μητσοτάκη απεικονίζεται στα πρόσωπα παρακολουθούμενων υπουργών – Δένδια, Χατζηδάκη, Κικίλια, Βορίδη, Γεωργιάδη, Κεραμέως, Κεφαλογιάννη, που δεν έκαναν τίποτε για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους που καταπατήθηκαν βάναυσα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας πως «δυστυχώς η κυβέρνηση αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων, αναγάγοντας ως πιο σημαντική την πολιτική της επιβίωση από την ανεύρεση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Για το έγκλημα αυτό, για το οποίο έπρεπε να χυθεί άπλετο φως – το είχε πει άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης – υπήρξαν συστημικές ελλείψεις κατά την διεξαγωγή των ερευνών και φυσικά παρεμβάσεις, μπάζωμα και συγκάλυψη», υπογράμμισε, ενώ μίλησε για «έναν υπουργό Δικαιοσύνης – ντροπή για την Ελλάδα, τον υπουργό της τοξικότητας και της κατά παραγγελία νομοθέτησης».

«Είστε επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία. Το καθεστώς Μητσοτάκη έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην ποιότητα της δημοκρατίας, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των θεσμών. Είστε ‘ανοιχτή πληγή’ για τη δημοκρατία στη χώρα, απειλή για την λειτουργία των θεσμών», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «είναι η κορυφή του παγόβουνου».

Όπως εξήγησε, «αυτό το σύστημα διαπλοκής έχει στηθεί στους περισσότερους δημόσιους οργανισμούς, στα δημόσια έργα, ακόμα και σε πολλές επιχειρήσεις κολλητών σας. Αν δεν είσαι της Νέας Δημοκρατίας δεν πας πουθενά για δουλειά. Για αυτό και πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό», όπως είπε, σημειώνοντας πως «σαφώς τίθεται ερώτημα δεδηλωμένης, όταν ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής σας ομάδας βρίσκεται στις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πράξεις που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Κύριε Μητσοτάκη οφείλετε να παραιτηθείτε  γιατί έχετε ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησή σας», υπογράμμισε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως ο ίδιος είναι «το βαθύ κράτος. Εσείς είστε το καθεστώς που λειτουργεί με πρακτικές παρακράτους και μαφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ζήτησε εκ νέου τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ για να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Μάχη κορυφής στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου: Σε κλοιό το «Μαξίμου Gate» από την αντιπολίτευση – Στο βήμα η Π. Πέρκα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την ανάρμοστη επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με εγχειρίδιο του Τραμπ και του Ορμπαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά, τονίζει.

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία
«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Εκβιάζει για ανανέωση της θητείας της», «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πρωτοφανή επίθεση, ενδεικτική του «σεβασμού» της κυβέρνησης στους θεσμούς, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια, αφήνοντας υπονοούμενα για τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φτάνοντας στο σημείο να την κατηγορήσει ότι «εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της», αποκρύπτοντας ότι η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία.

Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

