H περίπτωση του υπερφυσικού μπεμπέ – Τα μωρά των Νεάντερταλ ήταν γιγάντια

Τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα μωρά των Νεάντερταλ έπαιρναν μπόι πολύ ταχύτερα από ό,τι οι συνομήλικοι Homo sapiens, προκύπτει από μελέτη που εξέτασε τρεις υπερμεγέθεις σκελετούς.

Στην ηλικία των 6 περίπου μηνών, ένα μωρό Νεάντερταλ είχε το ύψος ενός σύγχρονου ανθρώπου ηλικίας 12-14 μηνών, αναφέρει διεθνής ερευνητική ομάδα στην επιθεώρηση Current Biology.

«Δεν μπορούμε να πούμε πόσο ανεπτυγμένη ήταν η συμπεριφορά των βρεφών Νεάντερταλ. Δεν γνωρίζουμε για παράδειγμα αν άρχιζαν να περπατούν σε διαφορετική ηλικία από ό,τι τα μωρά των σύγχρονων ανθρώπων» σχολίασε στο περιοδικό New Scientist η Έλα Μπιν του Ακαδημαϊκού Κολεγίου Όνο στο Ισραήλ, επικεφαλής της μελέτης.

Παρόλα αυτά, τα μωρά πρέπει να ήταν μεγαλόσωμα και «όχι απαραίτητα παχουλά» είπε.

Η Μπιν και οι συνεργάτες της εξέτασαν αρχικά την ανατομία ενός σχεδόν πλήρους σκελετού από βρέφος Νεάντερταλ που έζησε στο Ισραήλ κάποια στιγμή από τα 56 έως τα 51 χιλιάδες χρόνια πριν.

Ο σκελετός, γνωστός ως Amud 7, ανακαλύφθηκε σε σπηλιά περίπου 4 χιλιόμετρα από τις δυτικές ακτές της Θάλασσας της Γαλιλαίας το 1962. Είναι ένα από τα ελάχιστα βρέφη Νεάντερταλ που γνωρίζουμε ως σήμερα, όμως το φύλο του παραμένει άγνωστο.

Η εξέταση των νεογιλών δοντιών, τα οποία σύμφωνα με τους ερευνητές είναι η καλύτερη ένδειξη της ηλικίας, μαρτυρά ότι το βρέφος είχε ηλικία περίπου 6 μηνών όταν πέθανε.

Περιέργως όμως ο σκελετός και το μέγεθος του κρανίου παραπέμπουν σε μωρό Homo sapiens άνω του ενός έτους.

Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν εξετάζοντας τους δύο άλλους σκελετούς Νεάντερταλ, ένα βρέφος περίπου 2 ετών από τη Συρία και ένα μωρό 3 ετών από τη Γαλλία.

«Το γεγονός ότι βλέπουμε το ίδιο μοτίβο σε τρία διαφορετικά βρέφη Νεάντερταλ δείχνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση» είπε η Μπιν.

Η ταχύτητα με την οποία μεγάλωναν τα μωρά των Νεάντερταλ μαρτυρά ότι είχαν υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Μετά την ηλικία των 7 ετών, πάντως, η ανάπτυξή τους επιβραδυνόταν και συνεχιζόταν με τον ρυθμό των Homo sapiens, είπε η Μπιν.

Τα ευρήματα της μελέτης βρήκαν σύμφωνο τον Κρις Στίνγκερ, ειδικό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

«Η ανάπτυξη των δοντιών στα βρέφη ήταν συγχρονισμένη με το υπόλοιπο σώμα τους. Στη συνέχεια, όμως, σε βρέφη και νήπια όπως το Amud 7, υπήρχε μια απότομη επιτάχυνσηγ της σωματικής και εγκεφαλικής ανάπτυξης, συγκριτικά με την πιο αργή οδοντική ανάπτυξη» είπε.

Οι Νεάντερταλ εμφανίστηκαν στην Ευρασία πριν από περίπου 600.000 χρόνα και εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς πριν από περίπου 30.000 χρόνια.

Προσαρμοσμένοι στα ψυχρά κλίματα της Βόρειας Ευρώπης, οι ξάδελφοί μας ήταν σε γενικές γραμμές κοντύτεροι αλλά πιο μυώδεις από τους Homo sapiens.

Παραμένει άγνωστο γιατί τα βρέφη Νεάντερταλ έπαιρναν μπόι τόσο απότομα. Οι ερευνητές εικάζουν ωστόσο ότι επρόκειτο για μια προσαρμογή στα ψυχρά περιβάλλοντα, καθώς τα μικρόσωμα μωρά χάνουν πολύτιμη θερμότητα ταχύτερα από τα μεγαλόσωμα.

Κεντρική εικόνα: πρόπλασμα παιδιού Νεάντερταλ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης ( Jakub Hałun / Wikimedia Commons)