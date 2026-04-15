Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Η Βραζιλία ζει ήδη σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, Κάρλο Αντσελότι σχεδιάζει τα πλάνα του για την αποστολή της Σελεσάο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας θα πρέπει να βρει απάντηση στο μεγάλο ερώτημα, αν δηλαδή θα συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της ομάδας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό είναι το… μείζον θέμα που απασχολεί εκατομμύρια Βραζιλιάνους φιλάθλους και όλα τα ενδεχόμενα είναι αυτή την στιγμή ανοιχτά.

Ο Αντσελότι δεν έχει ακόμα πάρει οριστική απόφαση για τον πρώην σούπερ σταρ της Μπάρτσα, αλλά ο διεθνής άσος κάνει ότι περνά απ’ το χέρι του, ώστε να πείσει τον Ιταλό προπονητή, ότι αξίζει μια θέση στην αποστολή της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.

Ο Αντσελότι από την πλευρά του έφτασε μέχρι τον… πρόεδρο της χώρας, Λούλα προκειμένου να πάρει και την δική του γνώμη, αναφορικά με το αν πρέπει να καλέσει τον άσο της Σάντος, στο Μουντιάλ.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βραζιλίας στο κανάλι του στο You Tube, με τον Λούλα να τονίζει μεταξύ άλλων.

«Ο Κάρλο Αντσελότι με πήρε τηλέφωνο και ζήτησε τη γνώμη μου, για το αν πρέπει να καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Εθνικής ομάδας που θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του και μου έκανε μια απλή ερώτηση. Πρέπει να πάρω τον Νεϊμάρ στην αποστολή για το Μουντιάλ;

Του είπα ότι το μεγάλο θέμα είναι η φυσική του κατάσταση. Για το ταλέντο του δεν αμφιβάλλει κανεις αλλά το θέμα είναι η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πόσο πολύ θέλει να παίξει στο Μουντιάλ.

Θα πρέπει να κοιτάξει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να κοιτάξει τον Μέσι και να πάει με τέτοια επιθυμία στην Εθνική ομάδα. Δεν είναι άλλωστε μεγάλος σε ηλικία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Απ’ την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε δεν γίνεται να κληθεί στην Εθνική ομάδα λόγω ονόματος. Πρέπει να το κερδίσει με την προσπάθεια στο γήπεδο».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Βραζιλίας προκάλεσε μεγάλο ντόρο στην χώρα του καφέ και ο Κάρλο Αντσελότι ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως όποια απόφαση κι αν πάρει, θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις.

Αυτό γιατί υπάρχουν οι υποστηρικτές του Νεϊμάρ που θεωρούν ότι ο Βραζιλιάνος άσος έχει θέση στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας για το Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν και οι επικριτές του επιθετικού της Σάντος, που τονίζουν ότι ο παίκτης δεν μπορεί να βοηθήσει την Βραζιλία.

Το σίγουρο όμως είναι ότι όλη η Βραζιλία περιμένει πως και πως την τελική απόφαση του Αντσελότι για τον Νεϊμάρ.