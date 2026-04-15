Champions League: Μπάγερν – Ρεάλ και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ για τα δύο τελευταία «εισιτήρια» των ημιτελικών

Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης του Πάσχα (15/4) η προημιτελική φάση του Champions League. Μετά τις προκρίσεις των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν την Τρίτη, στις 22:00 αναμετρώνται Άρσεναλ-Σπόρτινγκ στο Λνδίνο και Μπάγερν-Ρεάλ στο Μόναχο, με τα ζευγάρια των ημιτελικών να ξεκαθαρίζουν οριστικά.

Στην τιτανομαχία του Μονάχου (MEGA / 22:00), η Μπάγερν είναι το φαβορί για να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα, όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν. Το 2-1 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη της δίνει αυτό το προβάδισμα, το οποίο οι Βαυαροί θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν σε αυτή τη ρεβάνς. Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει να… σώσει τη χρονιά, αφού έχει υπέρ της και έναν ιστορικό οιωνό. Γιατί κάθε φορά που οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους στους «8», τελικά η Ρεάλ είναι αυτή που περνάει στους ημιτελικούς.

Στο άλλο ματς, η Άρσεναλ θέλει να υπερασπιστεί στο Λονδίνο, τη νίκη της με 1-0 στη Λισαβόνα, σε μια εποχή πάντως που η αγωνιστική της εικόνα έχει αρχίσει να φθίνει. Έχασε στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι, αποκλείστηκε στους «8» του FA Cup από ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, προσφάτως έχασε και από τη Μπόρνμουθ εντός έδρας για το πρωτάθλημα και βλέπει την ομάδα του Γκουαρδιόλα να ακολουθεί… απειλητικά, 6 βαθμούς πίσω και με παιχνίδι λιγότερο.

Ο ίδιος ο Μικέλ Αρτέτα πάντως δήλωσε πως αισθάνεται καλά με την ομάδα του και αισιόδοξος πως στο φινάλε της σεζόν θα κάνει αυτά που πρέπει για να πετύχει. Απέναντι στη Σπόρτινγκ, το… αυτονόητο θα είναι να προκριθεί εύκολα ή δύσκολα, αφού σε διαφορετική περίπτωση, θα δει έναν ακόμη στόχο να χάνεται το τελευταίο διάστημα. Όποια ομάδα προκριθεί πάντως, θα αντιμετωπίσει στους «4» την Ατλέτικο του Σιμεόνε.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Champions League

Μ. Τρίτη 7/4

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Λουίς Ντίας, 46′ Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Μ. Τετάρτη 8/4

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)

Τρίτη 14/4

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 1-2 (31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες)

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (72′, 90’+2′ Ντεμπελέ)

Τετάρτη 15/4

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν vs Ρεάλ ή Μπάγερν

Ατλέτικο Μαδρίτης vs Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Άρσεναλ