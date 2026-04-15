sports betsson
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Champions League 15 Απριλίου 2026, 10:17

Champions League: Μπάγερν – Ρεάλ και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ για τα δύο τελευταία «εισιτήρια» των ημιτελικών

Με δύο σπουδαία ματς σε Μόναχο και Λονδίνο ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (15/4) η προημιτελική φάση του Champions League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης του Πάσχα (15/4) η προημιτελική φάση του Champions League. Μετά τις προκρίσεις των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν την Τρίτη, στις 22:00 αναμετρώνται Άρσεναλ-Σπόρτινγκ στο Λνδίνο και Μπάγερν-Ρεάλ στο Μόναχο, με τα ζευγάρια των ημιτελικών να ξεκαθαρίζουν οριστικά.

Στην τιτανομαχία του Μονάχου (MEGA / 22:00), η Μπάγερν είναι το φαβορί για να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα, όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν. Το 2-1 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη της δίνει αυτό το προβάδισμα, το οποίο οι Βαυαροί θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν σε αυτή τη ρεβάνς. Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει να… σώσει τη χρονιά, αφού έχει υπέρ της και έναν ιστορικό οιωνό. Γιατί κάθε φορά που οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους στους «8», τελικά η Ρεάλ είναι αυτή που περνάει στους ημιτελικούς.

Στο άλλο ματς, η Άρσεναλ θέλει να υπερασπιστεί στο Λονδίνο, τη νίκη της με 1-0 στη Λισαβόνα, σε μια εποχή πάντως που η αγωνιστική της εικόνα έχει αρχίσει να φθίνει. Έχασε στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι, αποκλείστηκε στους «8» του FA Cup από ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, προσφάτως έχασε και από τη Μπόρνμουθ εντός έδρας για το πρωτάθλημα και βλέπει την ομάδα του Γκουαρδιόλα να ακολουθεί… απειλητικά, 6 βαθμούς πίσω και με παιχνίδι λιγότερο.

Ο ίδιος ο Μικέλ Αρτέτα πάντως δήλωσε πως αισθάνεται καλά με την ομάδα του και αισιόδοξος πως στο φινάλε της σεζόν θα κάνει αυτά που πρέπει για να πετύχει. Απέναντι στη Σπόρτινγκ, το… αυτονόητο θα είναι να προκριθεί εύκολα ή δύσκολα, αφού σε διαφορετική περίπτωση, θα δει έναν ακόμη στόχο να χάνεται το τελευταίο διάστημα. Όποια ομάδα προκριθεί πάντως, θα αντιμετωπίσει στους «4» την Ατλέτικο του Σιμεόνε.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Champions League

Μ. Τρίτη 7/4

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Λουίς Ντίας, 46′ Κέιν)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Μ. Τετάρτη 8/4

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)

Τρίτη 14/4

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 1-2 (31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες)
Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (72′, 90’+2′ Ντεμπελέ)

Τετάρτη 15/4

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22:00 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν vs Ρεάλ ή Μπάγερν
Ατλέτικο Μαδρίτης vs Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Άρσεναλ

Headlines:
Business
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Champions League 15.04.26

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Σύνταξη
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Champions League 14.04.26

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Σύνταξη
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Σύνταξη
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν οι κτηνοτρόφοι – Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη
Ελλάδα 15.04.26

Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν οι κτηνοτρόφοι – Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη

Λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού του νησιού, από το πρωί σήμερα, Τετάρτη, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα μικρασιατικά παράλια

Σύνταξη
Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Λέσβος 15.04.26

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας - 30χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Σύνταξη
Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Κυριάκος Δημάγγελος
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies