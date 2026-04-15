Αίτημα για μόνιμη συμμετοχή στη Euroleague κατέθεσε ο ΠΑΟΚ

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα για να αγοράσει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη Euroleague.

Στη συνεδρίαση της κορυφαίας διοργάνωσης που έγινε την Τρίτη (14/4) μεταξύ των θεμάτων ήταν και η μετάβαση της Euroleague σε ένα νέο μοντέλο που δεν θα υπάρχουν πια 10ετείς άδειες, αλλά πλήρη franchise. Και στη συνεδρίαση αναφέρθηκε πως ήδη υπάρχουν ομάδες που έχουν υποβάλλει αίτηση για να ενταχθούν στη λίγκα. Μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ!

Αυτή τη χρονική στιγμή, τόσο η Βιλερμπάν, όσο και η Μονακό, είναι δύσκολο να είναι του χρόνου στη Euroleague, οπότε το αίτημα του ΠΑΟΚ μπαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης με καλές πιθανότητες για τη νέα σεζόν, αν προκύψει κενή θέση. Όλα αυτά με μία προϋπόθεση: Θα έχει τύχη ο «Δικέφαλος του Βορρά» σε περίπτωση που δεν βγουν τα… κουκιά για 20 ομάδες του χρόνου.

Εκτός από τους Θεσσαλονικείς έχουν υποβάλει και άλλες ομάδες αντίστοιχο αίτημα όπως οι: Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μπεσίκτας, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρί, Βαλένθια, Βίρτους, Μπαχτσεσεχίρ, Ντουμπάι, Ζενίτ και Νάπολι. Επιπλέον αντίστοιχο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επενδυτές από τη Ρώμη και το Λονδίνο.

Οι προσδοκίες του ΠΑΟΚ πλέον είναι σε άλλο επίπεδο, το μπάτζετ ανεβαίνει και ο στόχος είναι ένας και άμεσος: Η συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ: Τη Euroleague.