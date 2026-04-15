Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Αίτημα για μόνιμη συμμετοχή στη Euroleague κατέθεσε ο ΠΑΟΚ
Euroleague 15 Απριλίου 2026, 08:35

Αίτημα για μόνιμη συμμετοχή στη Euroleague κατέθεσε ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των ομάδων που υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στο νέο μοντέλο της Euroleague ως franchise.

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα για να αγοράσει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη Euroleague.

Στη συνεδρίαση της κορυφαίας διοργάνωσης που έγινε την Τρίτη (14/4) μεταξύ των θεμάτων ήταν και η μετάβαση της Euroleague σε ένα νέο μοντέλο που δεν θα υπάρχουν πια 10ετείς άδειες, αλλά πλήρη franchise. Και στη συνεδρίαση αναφέρθηκε πως ήδη υπάρχουν ομάδες που έχουν υποβάλλει αίτηση για να ενταχθούν στη λίγκα. Μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ!

Αυτή τη χρονική στιγμή, τόσο η Βιλερμπάν, όσο και η Μονακό, είναι δύσκολο να είναι του χρόνου στη Euroleague, οπότε το αίτημα του ΠΑΟΚ μπαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης με καλές πιθανότητες για τη νέα σεζόν, αν προκύψει κενή θέση. Όλα αυτά με μία προϋπόθεση: Θα έχει τύχη ο «Δικέφαλος του Βορρά» σε περίπτωση που δεν βγουν τα… κουκιά για 20 ομάδες του χρόνου.

Εκτός από τους Θεσσαλονικείς έχουν υποβάλει και άλλες ομάδες αντίστοιχο αίτημα όπως οι: Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μπεσίκτας, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρί, Βαλένθια, Βίρτους, Μπαχτσεσεχίρ, Ντουμπάι, Ζενίτ και Νάπολι. Επιπλέον αντίστοιχο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επενδυτές από τη Ρώμη και το Λονδίνο.

Οι προσδοκίες του ΠΑΟΚ πλέον είναι σε άλλο επίπεδο, το μπάτζετ ανεβαίνει και ο στόχος είναι ένας και άμεσος: Η συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ: Τη Euroleague.

Φυσικό αέριο
Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Κόσμος
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Μπάσκετ 13.04.26

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Λέσβος 15.04.26

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 15.04.26

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15.04.26

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Στη Θεσσαλονίκη 15.04.26

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

