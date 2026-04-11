ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Ορίστηκαν οι τελικοί του Europe Cup ανάμεσα στον δικέφαλο και τους Βάσκους

Σε μια «επανάληψη» των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και τη φετινή σεζόν τη Μπιλμπάο. Μάλιστα το Μεγάλο Σάββατο η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των δύο αναμετρήσεων με το πρώτο παιχνίδι αυτή τη φορά να διεξάγεται στην Πυλαία.

Συγκεκριμένα ο πρώτος τελικός θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 19:15, δίνοντας στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό, θέλοντας νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά ενόψει του επαναληπτικού επί ισπανικού εδάφους.

Μία εβδομάδα μετά, την Τετάρτη 29 Απριλίου θα διεξαχθεί η ρεβάνς στην Bilbao Arena, όπου και θα κριθεί οριστικά ο τίτλος. Για το δεύτερο παιχνίδι προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα του τζάμπολ, κάτι που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες.

Να σημειώσουμε ότι από την Κυριακή του Πάσχα ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις προπονήσεις, με την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση να αφορά το εξ’ αναβολής παιχνίδι με τον Άρη, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου (18:00) στο PAOK Sports Arena.