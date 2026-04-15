ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης

Όσο πλησιάζει η ώρα της αναμέτρησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή την Πέμπτη για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές, φουντώνει παράλληλα στο παρασκήνιο η αντιπαράθεση μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη για το αν πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό ή αν μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδινε ανάσα στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και διέξοδο στα γαλάζια αδιέξοδα εν μέσω καταιγιστικών σκανδάλων, με την πλειοψηφία να απορρίπτει τη μομφή και να επανασυσπειρώνεται στην πιο δύσκολη φάση της από τις εκλογές του 2023.

Δεν είναι μόνο το βαρύ περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει η κυβερνητική πλειοψηφία εξαιτίας των εκβιασμών του Ισραηλινού επιχειρηματία και πρώην στρατιωτικού Τάλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator το οποίο η εταιρεία του πουλά μόνο σε κράτη ή κρατικές υπηρεσίες, όπως είπε στο MEGA.

Στο κάδρο βρίσκεται το σκάνδαλο «ΟΠΕΚΕΠΕ 2», αλλά και η γαλάζια ρουσφετολογία και η κατάρρευση της αριστείας με τον παλαιότερο παράνομο διορισμό του νέου υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, σε θέση που απαιτούσε πτυχίο πανεπιστημίου και το οποίο δεν έχει.

Τριήμερο σφυροκόπημα

«Αν θέλεις να πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές, κάνεις πρόταση μομφής» σημειώνει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση κατά την αυριανή συζήτηση στην ολομέλεια για το Κράτος Δικαίου και συγκεκριμένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Όταν ζητάς εκλογές, πρέπει και να το δείχνεις κιόλας στην πράξη» σημείωνε άλλο στέλεχος κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την Κουμουνδούρου επιμένουν ότι είναι ανεξήγητη η στάση του ΠΑΣΟΚ καθώς δεν μπορεί να ζητά εκλογές και να μη πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιώντας το κορυφαίο εργαλείο που έχει στα χέρια της ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Οι αιχμές μάλιστα από κορυφαία στελέχη εκτοξεύονται με καταιγιστικό τρόπο καθώς από την μια πλευρά επισημαίνουν ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ το άφηναν στα τηλεοπτικά πάνελ ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατατεθεί από κοινού με ΣΥΡΙΖΑ η μομφή και από την άλλη πλευρά σημείωναν ακόμη πιο αιχμηρά, ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει αναλάβει έστω και από σπόντα.

Πιέζει ο Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε δημόσια δήλωσή του αφήνει να εννοηθεί ότι θα συνεχίζει δημόσια να καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει την κίνηση συνεννόησης και να καταθέσουν από κοινού την πρόταση μομφής καθώς απαιτούνται 50 υπογραφές βουλευτών τις οποίες ωστόσο δεν τις έχει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Αν δεν την κάνεις τώρα, πότε;» αναρωτιέται στενός συνεργάτης του κ. Φάμελλου, ο οποίος παραθέτει τα ανοιχτά μέτωπα στα οποία είναι απολύτως εκτεθειμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τάσσεται υπέρ ενός σφυροκοπήματος επί τριήμερο που θα φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Από τις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τον Μακάριο Λαζαρίδη η βεντάλια των σκανδάλων είναι μεγάλη επιμένουν και υπενθυμίζουν ότι δεν μπορεί να την αρνείται τώρα το ΠΑΣΟΚ, όταν ήδη έχουν από κοινού καταθέσει δύο φορές πρόταση δυσπιστίας και μάλιστα με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ την οποία και στήριξαν τα άλλα κόμματα.

Η πρώτη φορά ήταν το 2024 μετά τη αποκάλυψη του Βήματος για τη μονταζιέρα στα ηχητικά ντοκουμέντα από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και η δεύτερη φορά που κατατέθηκε πρόταση δυσπιστίας και μάλιστα στις καθυστερήσεις, όπως σημείωναν πολλοί δηκτικά τότε για τον κ. Ανδρουλάκη, μεταξύ των δυο ιστορικών πανελλαδικών συλλαλητηρίων για τα Τέμπη.

Αντισυσπείρωση

Σε κάθε περίπτωση το «όχι» σε μομφή στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει κλειδώσει στην αυτονομία της μέχρι τις κάλπες και η όποια πρωτοβουλία ληφθεί θα είναι αποκλειστικά «υπόθεση ΠΑΣΟΚ».

Από την άλλη πλευρά πολλοί από το κεντροαριστερό μπλοκ επιμένουν ότι ο κ. Φάμελλος επιμένει σε μια γραμμή μετώπου που δεν οδηγεί πουθενά πιέζοντας και πάλι για μια πρωτοβουλία η οποία εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο και που κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ και να δώσει ανάσα στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια φάση που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Ήδη 11 βουλευτές του «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» εμφανίζονται να οργανώνονται ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα εντός της γαλάζιας πλειοψηφίας και να θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει επαρκή στήριξη από την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, αποστάσεις παίρνουν πολλά γαλάζια στελέχη και βουλευτές από τον «πτυχιούχο» υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη με τον αδύναμο τίτλο σποδών ενός «αποτυχημένου» κέντρου σπουδών.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι σε αυτή τη φάση μια πρόταση δυσπιστίας θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπάρχουν μεγάλα εσωτερικά θέματα στη ΝΔ και στην ίδια την κυβέρνηση σημειώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μια ανανέωση της εμπιστοσύνης της γαλάζια πλειοψηφίας στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του θα ήταν «το φιλί της ζωής» για να κλωτσήσει το τενεκεδάκι των εκλογών τουλάχιστον μέχρι το Φθινόπωρο και απαλλαγμένος από το άγχος της εσωτερικής γκρίνιας, που τρώει από μέσα την ΝΔ.