Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Διεθνής Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 13:00

Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Η Κίνα απαίτησε από τις δύο μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της Ευρώπης να σταματήσουν τη λειτουργία των λιμανιών στη Διώρυγα του Παναμά, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ανέλαβαν τη διαχείριση από έναν όμιλο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από τους τερματικούς σταθμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η Maersk και η MSC υποστήριξαν ότι οι προσωρινές παραχωρήσεις τους είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ροής του εμπορίου

Σε συνάντηση με τον κρατικό φορέα σχεδιασμού της Κίνας τον περασμένο μήνα, ζητήθηκε από τον δανέζικό ναυτιλιακό όμιλο Maersk και την εδρεύουσα στην Ελβετία Mediterranean Shipping Company να αποσυρθούν αμέσως από τα λιμάνια Balboa και Cristóbal, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Τους ζητήθηκε επίσης να μην «εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες που βλάπτουν τα συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών και να τηρούν την εμπορική ηθική και τους διεθνείς κανόνες», ανέφερε ένα τρίτο πρόσωπο.

Οι προειδοποιήσεις από Κίνα

Οι προειδοποιήσεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη προθυμία του Πεκίνου να χρησιμοποιήσει την οικονομική του επιρροή επί ξένων εταιρειών σε τομείς που θεωρεί κρίσιμους για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κίνας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί επίσης μια κλιμάκωση της διαμάχης σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους επί της διώρυγας, ενώ το Πεκίνο επιδιώκει να υπερασπιστεί τις επενδύσεις κινεζικών εταιρειών στη στρατηγική αυτή πλωτή οδό.

Η CK Hutchison, που ιδρύθηκε από τον πλουσιότερο άνθρωπο του Χονγκ Κονγκ, Li Ka-shing, διαπραγματεύτηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους συμφωνία ύψους 23 δισ. δολαρίων με κοινοπραξία υπό την ηγεσία των BlackRock και MSC για την πώληση των λιμενικών δραστηριοτήτων της εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον Παναμά.

Αντιδράσεις

Η συμφωνία προκάλεσε αμέσως την οργή του Πεκίνου, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει τη συναλλαγή σε ρυθμιστικούς ελέγχους και πίεσε τον κρατικό ναυτιλιακό όμιλο Cosco να ενταχθεί στην κοινοπραξία.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά έκρινε αντισυνταγματική την παραχώρηση που είχε λάβει η CK Hutchison για τη διαχείριση των δύο λιμανιών και οι αρχές αφαίρεσαν στη συνέχεια τα δικαιώματα της εταιρείας.

Ο Παναμάς παραχώρησε προσωρινά δικαιώματα εκμετάλλευσης στις εταιρείες MSC και Maersk. Έκτοτε, η CK Hutchison προσέφυγε σε διαιτησία κατά της Maersk και υπέβαλε αγωγή αποζημίωσης ύψους 2 δισ. δολαρίων κατά του Παναμά.

Στις αρχές του περασμένου μήνα, αξιωματούχοι της ισχυρής Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας αντέδρασαν καλώντας τις δύο ευρωπαϊκές εταιρείες να αποσυρθούν από τα λιμάνια, ανέφεραν δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση.

Οι απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα που το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας προειδοποίησε τις δύο εταιρείες για την ανάγκη διατήρησης των εφοδιαστικών αλυσίδων εν μέσω των διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Maersk και η MSC υποστήριξαν ότι οι προσωρινές παραχωρήσεις τους είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ροής του εμπορίου μέσω της Διώρυγας του Παναμά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι διεξάγονταν επαφές από ανώτατα στελέχη και των δύο ομίλων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Vincent Clerc, συμμετείχε σε συνάντηση με αξιωματούχους της NDRC στο Πεκίνο στις 20 Μαρτίου, ενώ ο πρόεδρος της MSC, Diego Aponte, επικοινωνούσε με τη ρυθμιστική αρχή μέσω γραπτής αλληλογραφίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες σημείωσε ότι, εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποσυρθούν, οι αμερικανικές εταιρείες είναι οι πιο πιθανές να αναλάβουν τις παραχωρήσεις, ένα αποτέλεσμα που θα ήταν χειρότερο για το Πεκίνο.

Η Κίνα ενισχύει το νομικό της πλαίσιο για την προστασία της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτόν τον μήνα, θέσπισε ριζικές ρυθμίσεις που καθιστούν παράνομη την «ζημία στην ασφάλεια των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων της χώρας» και προκάλεσε ανησυχίες για την επιβολή απαγορεύσεων εξόδου σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές θέσπισαν επίσης νέους κανόνες για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφουν ως «αδικαιολόγητη έξωτερική δικαιοδοσία» από ξένες κυβερνήσεις, παρέχοντας στο Πεκίνο ευρύτερο πεδίο δράσης για την αξιολόγηση τέτοιων ενεργειών και την επιβολή αντιποίνων σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις και η διεθνής συνεργασία.

Πηγή: ΟΤ

