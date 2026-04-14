Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: «Διπλό», 3Χ3 και άνοδος για την Εθνική Γυναικών (vid)

Η εθνική Γυναικών έκανε το «χρέος» της και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο της League C της ευρωπαϊκής ζώνης για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπέρτου νίκησε 3-2 τα Νησιά Φερόε στο Τόρσαβν και «καθάρισε» την πρωτιά με «3 στα 3» και 9 βαθμούς. Τυπική διαδικασία η τελευταία αγωνιστική, εναντίον της Γεωργίας τον Ιούνιο.

Τα γκολ της εθνικής πέτυχαν οι Μωραϊτου (8΄), Γιαννακά (53΄), Δρακογιαννάκη (78΄), ενώ τα Νησιά Φερόε είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τη Γιοχάνεσεν στο 9΄ και διαμόρφωσαν το τελικό 3-2 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με την Ράιαν.

Η πρώτη θέση σημαίνει ότι η Ελλάδα κατέκτησε την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία (League B) και παράλληλα ότι συνεχίζει την προσπάθειά της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θα συμμετάσχει στα πλέι οφ όπου θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει ομάδα που κατετάγη 2η ή 3η σε όμιλο της League A.

Στα πλέι οφ που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, θα λάβουν μέρος 32 ομάδες και θα προκρίνονται οι 8 (7 απευθείας και 1 στα διηπειρωτικά πλέι οφ).

ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ: Ο. Γένσεν, Ράιαν, Χάμελαντ, Ρασμουσντότιρ, Τ. Γιένσεν, Λαμχάουγκε (72′ Τόρολσβντοτιρ), Σβάρβανταλ (63′ Σόρενσεν), Γιάκομπσεν, Κλάκστεϊν (82′ Μπρέντστρουπ), Γιοχάνεσεν, Σεβντάλ (63′ Έρνστντοτιρ).

ΕΛΛΑΔΑ: Πεταλωτή, Μάρκου, Γκούνη (72′ Ζάγκλη), Παπαδοπούλου, Κοσκερίδου (27′ λ.τρ. Πούλιου), Σαρρή, Μωραΐτου, Χαλατσογιάννη (63′ Δρακογιαννάκη), Μπρούκσαϊρ, Γιαννακά (72′ Πατερνά), Κόγγουλη (63′ Παπαθεοδώρου).

Η βαθμολογία:

Ελλάδα (3 ματς) 9 βαθμοί (8-2)

Νησιά Φερόε (2 ματς) 0 βαθμοί (2-5)

Γεωργία (1 ματς) 0 βαθμοί (0-3)