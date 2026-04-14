14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Απριλίου 2026, 15:10

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται σε κρίσιμη καμπή – Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΞ για την πορεία των κρατήσεων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Μια ζέστη, μια κρύο για τον παγκόσμιο και τον ελληνικό τουρισμό λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση για εκεχειρία την προηγούμενη εβδομάδα αναζωογόνησε το κύμα κρατήσεων και προς τα ελληνικά ξενοδοχεία για να έρθουν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και να επανέλθει το «πάγωμα» μαζί με τον προβληματισμό μεταξύ των παραγόντων του ελληνικού τουρισμού για τη φετινή σεζόν.

Πάντως, ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, δηλώνει στους συνομιλητές του αισιόδοξος, καθώς ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει την αντοχή του, τον δυναμισμό του και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται με επιτυχία σε δύσκολες συνθήκες.

Ο ελληνικός τουρισμός εν μέσω πολέμου

Αν και εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων που επηρεάζουν την παγκόσμιια οικονομία  η σεζόν ξεκίνησε ικανοποιητικά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για το μέλλον, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, πάντως, ο ίδιος φαίνεται αντί για τις κρατήσεις να ανησυχεί περισσότερο για τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων, όπως επισημαίνει στους συνομιλητές του.

«Πιο πολύ ανησυχώ για τις τιμές της κηροζίνης», λέει, καθώς οδηγούν σε εκτίναξη των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, με γνωστές και αναμενόμενες επιδράσεις στη διάθεση και τις δυνατότητες για ταξίδια του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα. Με τη χώρα μας να στηρίζεται κατά 70%-75% στις αεροπορικές αφίξεις, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο.

Σημειώνεται ότι μπορεί η παγκόσμια μέση τιμή καυσίμου αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα να υποχώρησε κατά 5,3% σε σχέση με την προηγούμενη, στα 197,83 δολάρια/βαρέλι, αλλά παραμένει 7,7% υψηλότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και 119,7% υψηλότερη σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Στην Ευρώπη η αύξηση φτάνει το 123% σε ετήσια βάση, ενώ η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στην Ασία και την Ωκεανία (150,3% σε σύγκριση με πέρυσι). Επίσης, έχουν αρχίσει να καταγράφονται ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα.

Οι αεροπορικές εταιρείες

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος στους επιβάτες.  Πάντως, τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό εξακολουθούν να είναι θετικά, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το γερμανικό Touristik Aktuell, η αυξανόμενη ζήτηση οδηγεί τους γερμανικούς tour operators σε σημαντική διεύρυνση των προγραμμάτων τους, με ένταξη επιπλέον ξενοδοχείων τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά και ενίσχυση της προσφοράς σε όλες τις κατηγορίες φιλοξενίας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους μεγάλους «κερδισμένους» της θερινής σεζόν του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των μεγάλων tour operators της Γερμανίας.

Ο Michael Nickel, επικεφαλής αγορών ξενοδοχείων της Alltours, εμφανίζεται ικανοποιημένος με την ανάπτυξη της Ελλάδας ως «κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού». Σύμφωνα με τη Stephanie Wolters, Product Manager για την Ελλάδα στον όμιλο Anex, ο προορισμός είναι ένας από τους μεγάλους νικητές για το καλοκαίρι, ενώ από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για την Ελλάδα.

Διψήφια αύξηση επισκεπτών

Παράλληλα, ο Michael Kunkel, διευθυντής Ελλάδας της Dertour, αναφέρει ότι η εταιρεία καταγράφει διψήφια αύξηση επισκεπτών σε σύγκριση με πέρυσι, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση. Αντίστοιχα, η ζήτηση για την Ελλάδα εξελίσσεται «πολύ καλά» και για τον ταξιδιωτικό πράκτορα Schauinsland-Reisen, με σημαντικά ισχυρότερη ζήτηση από τον Φεβρουάριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο μεγάλος νικητής του καλοκαιριού», σημειώνει ο Steffen Boehnke, επικεφαλής διαχείρισης προϊόντων TUI Sun & Beach. Ο προορισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και μπροστά από την Τουρκία. «Σε επίπεδο ομίλου, φέρνουμε περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα κάθε χρόνο και λειτουργούμε περίπου 50 ιδιόκτητα ξενοδοχεία εκεί. Μόνο η TUI Fly συνδέει τη Γερμανία με την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω 180 φορές την εβδομάδα», σημειώνει.

Τέλος, ο ταξιδιωτικός οργανισμός Vtours δεν διαπιστώνει προς το παρόν μετατόπιση των κρατήσεων από προορισμούς που επηρεάζονται από τη σύγκρουση στο Ιράν προς την Ελλάδα.

Πηγή: OT

Citigroup: Πού θα πάνε οι αγορές μετοχών στο τέλος του 2026

Citigroup: Πού θα πάνε οι αγορές μετοχών στο τέλος του 2026

Vita.gr
Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» συστατικό που χρειάζεται το σώμα μας

Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» συστατικό που χρειάζεται το σώμα μας

Τέσσερα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν και τρία που δεν έχουν προφανείς σχέσεις με αυτό, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ

Τέσσερα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν και τρία που δεν έχουν προφανείς σχέσεις με αυτό, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει - Πότε αναμένονται λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει -όπως λέει η νεολαία στη γλώσσα των social media- trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική κ. Λατινοπούλου αναπαριστά συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει στην κ. Κωνσταντοπούλου

Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Πρώτα μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία και μετά αποδέσμευση κεφαλαίων, ζητούν Ευρωβουλευτές από την Κομισιόν

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
Μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
