Ποιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ η διακοπή αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στον e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της μετάπτωσης των δεδομένων της ασφαλιστικής ικανότητας στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του.
Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:
– την έκδοση και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ),
– τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διακοπή αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες από σήμερα Τρίτη, 14 Απριλίου, έως και τη Δευτέρα, 20 Απριλίου.
