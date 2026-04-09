Οικονομικές Ειδήσεις 09 Απριλίου 2026, 21:35

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Για την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου.

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Κατά την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π.ΟΑΕΕ.

Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Το Ιράν θέλει να βάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Και ζητά πληρωμή σε κρυπτονόμισμα

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

