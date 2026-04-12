MVP των προκριματικών και πρώτος σκόρερ ο Στέλιος Αργυρόπουλος
Με δύο διακρίσεις πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών.
Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν από του καταλυτικούς παίκτες της Εθνικής ομάδας των Ανδρών στο πόλο προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup Υδατοσφαίρισης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τιμηθεί με δύο σημαντικές διακρίσεις.
Συγκεκριμένα αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος, της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης
Το βραβείο του MVP το παρέλαβε από τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ενώ αυτό του πρώτου σκόρερ (πέτυχε συνολικά 24 γκολ) του το απένειμε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.
Από εκεί και πέρα την κορυφαία 5άδα της διοργάνωσης συμπληρώνουν οι: καλύτερος τερματοφύλακας ήταν ο Κροάτης Μάουρο Ιβάν Κούμπρανιτς και καλύτερος νέος παίκτης ο Αμερικανός, Ράιντερ Ντοντ.
