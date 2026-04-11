Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό λίγες ώρες πριν από την κατάπαυση πυρός του Πάσχα
Η κατάπαυση πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα στις 16.00 για το Πάσχα των ορθοδόξων
- Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
- Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Πόρτα της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία σε διάσκεψη του ΟΗΕ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε ρωσική επίθεση σε περιοχή με κατοικίες στην Οδησσό στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, μερικές ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός που αποφασίστηκε για το Πάσχα των ορθοδόξων.
«Δύο άλλοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», και «μη στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές», κυρίως κτίρια, μια εστία πανεπιστημίου και ένα νηπιαγωγείο, πρόσθεσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί συχνά στόχο της Μόσχας.
Massive drone attack on Odesa: fires and strikes on residential areas recorded
More than 20 more UAVs are heading to the city. pic.twitter.com/HAkcWOXJz2
— PPN – PulsePoint News (@wogoa1) April 11, 2026
Η 32 ωρών κατάπαυση πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα στις 16.00 (τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας) για το Πάσχα των ορθοδόξων.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής.
Πριν την έναρξη της εκεχειρίας, οι αρχές των ουκρανικών περιφερειών Πολτάβα (κέντρο) και Σούμι (βορειοανατολικά) δήλωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε δυο ξεχωριστές ρωσικές επιδρομές.
💔 Two killed, others injured and dozens of buildings damaged in Russian attack on Odesahttps://t.co/xWdejuM4JX
— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) April 11, 2026
- Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/4): Δράση με σπουδαία ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Πηγή Δεβετζή: Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη Ποταμό – Η ανάρτηση και οι φωτογραφίες
- Αρκάς: Η καλημέρα του Μεγάλου Σαββάτου
- Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό λίγες ώρες πριν από την κατάπαυση πυρός του Πάσχα
- Κριτική στο εξωτερικό για τον Αταμάν: «Κλασική τακτική για να μην κρίνουν τον ίδιο» (vids)
- Πάσχα: Τι συμβολίζει η Μικρή Ανάσταση, το ξεχωριστό στοιχείο της Ορθόδοξης κληρονομιάς
- Εννέα δραστηριότητες για να νιώσεις την άνοιξη μέσα σου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις