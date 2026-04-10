Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε πλήγματα που σημειώθηκαν τόσο στην Ρωσία όσο και στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

Στην Ουκρανία, ρωσικά πλήγματα σε τρεις περιοχές στην περιφέρεια Ντνίπρο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή διοίκηση μέσω ανάρτησης στο Telegram.

«Στην περιοχή Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και ένας ακόμα τραυματίστηκε», διευκρίνισε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νικόπολη – δύο άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.

Στην Ρωσία, ένας άνδρας σκοτώθηκε ύστερα από επίθεση με ουκρανικό drone με στόχο την πόλη Βόλσκι, στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αντρέι Μποτσαρόφ. Στην ίδια επίθεση, που προκάλεσε πυρκαγιά, μια δεξαμενή πετρελαίου υπέστη ζημιές, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Telegram.

Στην περιφέρεια Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίστηκε μια γυναίκα σε επίθεση με ουκρανικούς πυραύλους, έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Σε απάντηση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία στέλνει κάθε νύχτα drones προς την Ρωσία, στοχοθετώντας ιδιαίτερα ενεργειακές υποδομές.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 151 εχθρικά drones, με τις νότιες περιφέρειες Βόλγκογκραντ και Ροστόφ να αποτελούν τους βασικούς στόχους των επιθέσεων. Η ρωσική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Rosaviatsiya επέβαλε σε περισσότερα από 25 αεροδρόμια περιορισμούς στη λειτουργία τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο.