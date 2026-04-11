Κλιμάκιο της «Αποστολής» δίπλα σε αστέγους της Αθήνας
Εργαζόμενοι και εθελοντές της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» συνάντησαν και συνομίλησαν με αστέγους που βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά..
- «Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
- Αναδρομικά: Ποιες εκκρεμότητες κλείνει ο ΕΦΚΑ
- «Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι
- Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, βρέθηκε την Μεγάλη Εβδομάδα, δίπλα σε αστέγους της πρωτεύουσας, δίνοντας δέματα
αγάπης και προσφέροντας ανακούφιση με βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Εργαζόμενοι και εθελοντές της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» συνάντησαν και συνομίλησαν με αστέγους που βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά..! Για έναν άστεγο, ο Γολγοθάς είναι η καθημερινή επιβίωση
στο κρύο, την πείνα και την κοινωνική απομόνωση. Αυτές τις άγιες Ημέρες όπου η μοναξιά και η έλλειψη της οικογενειακής θαλπωρής βιώνεται πιο οδυνηρά, οι άνθρωποι της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ακούν τις ανάγκες τους και ανταλλάσσουν ευχές ανασταίνοντας την ελπίδα στην ανθρώπινη καλοσύνη!
Οι άστεγοι που περιμένουν κάθε φορά τη βοήθεια της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», 13 συνεχή χρόνια, είναι τοξικομανείς, αποφυλακισμένοι, άποροι, καρκινοπαθείς, που περιφέρονται στους δρόμους, στις πλατείες και στις στοές, χωρίς η ζωή τους να περιλαμβάνει σπίτι, εργασία και οικογένεια, αλλά, μοναξιά, απελπισία και απόγνωση.
Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.
- Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
- Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
- Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
- Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
- Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Μάχη για απεγκλωβισμό ατόμου – Τρείς τραυματίες
- Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
- Από τη σούβλα στο story – Το Πάσχα στην εποχή των social media
- Η εξομολόγηση του Νεϊμάρ για το Μουντιάλ του 2022: «Ήταν σαν να είχα πεθάνει…»
