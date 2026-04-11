Κλιμάκιο της «Αποστολής» δίπλα σε αστέγους της Αθήνας

Κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, βρέθηκε την Μεγάλη Εβδομάδα, δίπλα σε αστέγους της πρωτεύουσας, δίνοντας δέματα

αγάπης και προσφέροντας ανακούφιση με βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Εργαζόμενοι και εθελοντές της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» συνάντησαν και συνομίλησαν με αστέγους που βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά..! Για έναν άστεγο, ο Γολγοθάς είναι η καθημερινή επιβίωση

στο κρύο, την πείνα και την κοινωνική απομόνωση. Αυτές τις άγιες Ημέρες όπου η μοναξιά και η έλλειψη της οικογενειακής θαλπωρής βιώνεται πιο οδυνηρά, οι άνθρωποι της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ακούν τις ανάγκες τους και ανταλλάσσουν ευχές ανασταίνοντας την ελπίδα στην ανθρώπινη καλοσύνη!

Οι άστεγοι που περιμένουν κάθε φορά τη βοήθεια της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», 13 συνεχή χρόνια, είναι τοξικομανείς, αποφυλακισμένοι, άποροι, καρκινοπαθείς, που περιφέρονται στους δρόμους, στις πλατείες και στις στοές, χωρίς η ζωή τους να περιλαμβάνει σπίτι, εργασία και οικογένεια, αλλά, μοναξιά, απελπισία και απόγνωση.

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.