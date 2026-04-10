newspaper
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΕ: Μία δύναμη με γεωπολιτική ισχύ, αλλά χωρίς τη βούληση να την αξιοποιήσει
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 07:00

Μήπως η πολυμέρεια έχει φτάσει σε αδιέξοδο; Θα μπορούσαν οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ, να είναι η παράπλευρη ζημιά του πολέμου στο Ιράν;

Νατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Vita.gr

Spotlight

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν είναι ο βαθμός στον οποίο έχει τονίσει την αδυναμία διεθνών οργανισμών, όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ, αλλά και των πολυμερών προσεγγίσεων για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων.

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο οργανισμοί που αποτελούν την επιτομή της παγκόσμιας κανονιστικής τάξης μετά το 1945 – μια τάξη που βασίζεται σε αρχές όπως το κράτος δικαίου, η μη επίθεση και ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας των κυρίαρχων κρατών.

Αυτές οι αρχές, και οι διεθνείς οργανισμοί που ενσωματώνουν, είναι από τα πρώτα θύματα της στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ. Πώς συνέβη αυτό και τι θα μπορούσε να γίνει για να αναζωογονηθεί ο ασθενής;

Η πιο αξιοσημείωτη – αν και αναμενόμενη – πτυχή της ιρανικής σύγκρουσης είναι η πλήρης αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μεσολαβητή και ειρηνοποιού.

Η αρχική ώθηση για τη δημιουργία της ΕΕ ήταν η οικοδόμηση της ειρήνης με βάση την πολυμερή συνεργασία και τη μη βίαιη επίλυση των διαφορών.

Η ΕΕ θεωρεί τον εαυτό της ως μια κανονιστική δύναμη που επιδιώκει να προβάλλει τις αξίες της σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της χρήσης της ήπιας δύναμης, αλλά τείνει να αποφεύγει την άσκηση πίεσης.

Δυστυχώς, ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας κόσμος όπου τα ισχυρότερα κράτη του συστήματος έχουν αποφασίσει ότι η βία αποτελεί πλέον το προτιμώμενο μέσο για την επίτευξη των στόχων τής εξωτερικής πολιτικής – είτε με την απομάκρυνση εχθρικών καθεστώτων από την εξουσία είτε με την κατάληψη ξένων εδαφών μέσω ένοπλης επιθετικότητας.

Σε αυτό τον κόσμο όπου ο ένας «καταβροχθίζει» τον άλλον, η Ευρώπη φαίνεται αδύναμη. Η ΕΕ δεν κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη της κατά την περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου με το Ιράν, ούτε συμμετέχει ενεργά στις εχθροπραξίες. Αντίθετα, παρακολουθεί από την άκρη, απευθύνοντας μάταιες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και υπονομεύοντας τον εαυτό της με εσωτερικές διαμάχες. Αυτό είναι λυπηρό, δεδομένης της ιστορικής ηγετικής θέσης της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Γιατί η ΕΕ βρίσκεται να παρακολουθεί από την άκρη το πιο σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός του 2026;

Αφενός, επειδή – για άλλη μία φορά – απέτυχε να μιλήσει με μία φωνή. Τα κράτη μέλη υιοθέτησαν αποκλίνουσες θέσεις, με μερικά να εκφράζουν υποστήριξη στις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα, επί της ουσίας, και άλλα να καλούν σε αυτοσυγκράτηση.

Η Ισπανία, για παράδειγμα, διακινδύνευσε μια ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τη χρήση των στρατιωτικών της βάσεων για τον πόλεμο, ενώ άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, εξέφρασαν ένα βαθμό συμπάθειας για τις αεροπορικές επιδρομές.

Αν και είναι εύκολο να επικρίνουμε την ΕΕ για την έλλειψη ενότητας σε σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα, αυτή η ποικιλία απόψεων αποτελεί στην πραγματικότητα ένα σκόπιμο χαρακτηριστικό της δομής αυτής της υβριδικής οντότητας, η οποία συνδυάζει τόσο υπερεθνικά όσο και διακυβερνητικά στοιχεία στη θεσμική της αρχιτεκτονική, σχολιάζει το βρετανικό The Conversation.

Ταυτόχρονα, όμως, αυτό το σχεδιαστικό χαρακτηριστικό υπονομεύει ενεργά τη δράση της ΕΕ σε σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα. Ένας άλλος παράγοντας που καταδικάζει την Ένωση σε ματαιότητα σε γεωπολιτικές κρίσεις είναι η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και η έλλειψη μιας κοινής αμυντικής πολιτικής που να υποστηρίζεται από έναν ευρωπαϊκό στρατό.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη δράση της ΕΕ στη γεωπολιτική δεν είναι ούτε θεσμικό ούτε υλικό. Είναι ψυχολογικό. Δεν υπάρχει βούληση για ηγεσία, δεν υπάρχει βούληση για τη χρήση μιας σκληρής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της κατάφωρης περιφρόνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τον πολυμερισμό και το διεθνές δίκαιο – αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητας της Ευρώπη –  και υπάρχει μια αφελής πεποίθηση ότι οι διατλαντικές σχέσεις θα αποκατασταθούν με κάποιο τρόπο από μόνες τους.

Αντί να αξιοποιήσει το οικονομικό και διπλωματικό της βάρος για να αντισταθεί στις μονομερείς ενέργειες των ΗΠΑ, η ΕΕ συχνά καταφεύγει σε αντιδραστικές, συμβιβαστικές κινήσεις, ελπίζοντας ότι η διατλαντική αρμονία θα αποκατασταθεί με κάποιο τρόπο μόνο χάρη στην καλή θέληση. Αυτό αντανακλά μια θεμελιώδη εσφαλμένη εκτίμηση: την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ, υπό τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλο ηγέτη, θα αναγνωρίσουν τελικά και θα ανταμείψουν την ευρωπαϊκή πίστη, ακόμη και όταν οι ενέργειες της Ουάσινγκτον αποδεικνύουν το αντίθετο.

Τα καλά νέα είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Οι νοοτροπίες μπορούν να αλλάξουν και οι σχέσεις μπορούν να «ανακατασκευαστούν».

Ο ασθενής είναι αδύναμος, αλλά υπάρχει ελπίδα

Οπότε όχι, η πολυμέρεια δεν έχει πεθάνει. Διεθνείς οργανισμοί όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ, όχι μόνο έχουν θέσει κανόνες και μηχανισμούς, αλλά έχουν επίσης τεράστιους πόρους στη διάθεσή τους που θα τους επέτρεπαν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε γεωπολιτικές κρίσεις.

Ο σφυγμός του ασθενούς είναι επομένως αδύναμος, αλλά υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την ενίσχυσή του. Τώρα, πρέπει να συγκεντρώσει την πολιτική βούληση για την εφαρμογή τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Financial Times
Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Εκτίμηση 10.04.26

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Σύνταξη
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Ζωή μέχρι τα 100; - Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Σύνταξη
«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Κώστας Ντελέζος
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies