«Λύγισε» ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον Μιρτσέα: «Ελπίζω να είσαι περήφανος για μένα»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε επικήδειο για τον πατέρα του, Μιρτσέα και λύγισε - Η κίνηση προς το φέρετρο του πατέρα του.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν πολύ συγκινητικό επικήδειο στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πατέρα του, Μιρτσέα, που έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια.
Στα ρουμανικά ΜΜΕ δεν επετράπη η παρουσία μέσα στην εκκλησία «Άγιος Ελευθέριος» και η μετάδοση πλάνων, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ «έσπασε» και συγκίνησε το συγκεντρωμένο πλήθος μιλώντας για τον πατέρα του, που ήταν και ο μέντοράς του.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του, εμφανώς φορτισμένος, προσπαθώντας να βρει τη δύναμη να μιλήσει. Με σπασμένη φωνή και λόγια γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη, αναφέρθηκε στον άνθρωπο που υπήρξε για εκείνον πατέρας, δάσκαλος και καθοδηγητής σε κάθε βήμα της ζωής του.
Σύμφωνα με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και στέλεχος της Ρουμανικής Ομοσπονδίας, Μάριους Νικουλάε, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε την ελπίδα πως ο πατέρας του, «από εκεί ψηλά», θα είναι περήφανος για όσα κατάφερε, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως επαγγελματίας.
Η συγκλονιστική στιγμή με τον Ραζβάν Λουτσέσκου
Το πιο φορτισμένο συναισθηματικά στιγμιότυπο ήρθε στο τέλος της ομιλίας, όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου πλησίασε το φέρετρο και φίλησε τον σταυρό, αποχαιρετώντας τον πατέρα του σε μια εικόνα που προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε όλους όσοι βρίσκονταν μέσα στον ναό.
Răzvan Lucescu : «J’espère que mon père, de là-haut, est satisfait de ce qu’il a réalisé ici bas.» pic.twitter.com/BOdygTnFU2
— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 10, 2026
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια, υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ρουμάνικου ποδοσφαίρου κι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της χώρας, έχοντας σπουδαία καριέρα σε πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.
