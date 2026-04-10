Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)

Ένας μικρός θαυμαστής του Τάιλερ Ντόρσεϊ τράβηξε τα βλέμματα στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό, καθώς σήκωσε πανό το οποίο έλεγε ότι ταξίδεψε από την Άρτα μέχρι τη Σόφια για να δει τον 30χρονο γκαρντ, ζητώντας του τη φανέλα του!

Ο Ντόρσεϊ εκπλήρωσε το αίτημα του μικρού θαυμαστή του και του χάρισε τη φανέλα του, ενώ φωτογραφήθηκαν και μαζί, χαρίζοντας στον νεαρό φίλαθλο ένα στιγμιότυπο που θα θυμάται για πάντα

Μάλιστα ο ταλαντούχος γκαρντ για τη ξεχωριστή αυτή στιγμή δημοσίευσε και τη σχετική φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Δείτε τη φωτογραφία του Ντόρσεϊ

Ο μικρός φίλος του Ολυμπιακού, μπορεί να διένυσε αρκετά χιλιόμετρα για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του παίκτη και την αγαπημένη του ομάδα. Όμως, όπως φαίνεται άξιζε τον κόπο, αφού ο Ντόρσεϊ δεν του χάλασε το χατίρι.