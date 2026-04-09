Νέο data center για τα δεδομένα των Ευρωπαίων στο TikTok
Τεχνολογία 09 Απριλίου 2026, 11:42

Εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια δεδομένων, το TikTok ενισχύει την παρουσία του στην Ευρώπη με νέο data center.

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Spotlight

Τα δεδομένα έχουν μετατραπεί στο πιο πολύτιμο «νόμισμα» της ψηφιακής εποχής και οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες επενδύουν όλο και πιο επιθετικά στην ασφάλεια και την αποθήκευσή τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυστηρότερων κανονισμών και αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το TikTok προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στην Ευρώπη.

Νέα επένδυση-μαμούθ του TikTok στη Φινλανδία

To TikTok σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή δεύτερου κέντρου δεδομένων στη Φινλανδία, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την προηγούμενη αντίστοιχη ανακοίνωση. Το νέο έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη Λάχτι, στη νότια Φινλανδία, με αρχική ισχύ 50 μεγαβάτ και δυνατότητα επέκτασης έως τα 128 MW.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας δεδομένων», ένα πρόγραμμα ύψους 12 δισ. ευρώ που στοχεύει στην προστασία των δεδομένων περισσότερων από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίων χρηστών, αναφέρει το Reuters στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

Οι πιέσεις και το γεωπολιτικό υπόβαθρο

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, κατάφερε να αποφύγει την επιβολή απαγόρευσης στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια δεδομένων.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν την πίεση προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας ισχυρότερα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες.

Οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες στη Φινλανδία

Παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον, η παρουσία του TikTok στη Φινλανδία δεν έχει περάσει χωρίς αντιδράσεις. Οι πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας και διαφάνειας, ειδικά μετά την αποκάλυψη των σχεδίων για το πρώτο data center στη χώρα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Βίλε Ρίντμαν, είχε ζητήσει επανεξέταση του έργου, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Γιατί η Φινλανδία προσελκύει τεχνολογικούς κολοσσούς

Η Φινλανδία εξελίσσεται σε κόμβο για data centers, προσελκύοντας εταιρείες όπως η Microsoft και η Google.

Το χαμηλό ενεργειακό κόστος, η χρήση «πράσινης» ενέργειας, το ψυχρό κλίμα και το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο καθιστούν τη χώρα ιδανική επιλογή.

Το πρώτο data center του TikTok στην πόλη Κουόβολα αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του έτους, ενώ το δεύτερο στη Λάχτι προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Οι τοπικές αρχές υποδέχθηκαν θετικά την επένδυση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Πηγή: ΟΤ.gr

Economy
ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Σύνταξη
«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
Κομψός σουρεαλισμός 09.04.26

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Έφη Αλεβίζου
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φροίξος Φυντανίδης
Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Σύνταξη
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύνταξη
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

