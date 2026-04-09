Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ
- Προειδοποίηση ΔΝΤ: Ο πόλεμος μπορεί να βυθίσει σε επισιτιστική ανασφάλεια άλλα 45 εκατ. ανθρώπους
- Διήμερη εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής για κόντρες σε κεντρικούς δρόμους στα Νότια Προάστια
- Παύλος Κουντουριώτης: Για το καλό της πατρίδος
- Ηλεία: Ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε και δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος – Προφυλακιστέοι και οι δύο
Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τους βανδαλισμούς αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται τα βράδια στην παιδική χαρά της πάνω Σούδας στα Χανιά.
Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής σχεδόν καθημερινά συγκεντρώνονται νεαροί, κυρίως ανήλικοι, και εκτός από τη φασαρία που κάνουν βάζουν φωτιές και προκαλούν ζημιές.
Μήνυση από τον δήμο Χανίων
Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και χθες το βράδυ με τους νεαρούς να χρησιμοποιούν αυτή τη φορά ακόμα και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης όλη η γειτονιά ξενύχτησε. Από τις φωτιές που μπήκαν κλήθηκε και η πυροσβεστική ενώ έσπευσε και η αστυνομία.
Όπως ανακοινώθηκε ο Δήμος Χανίων, θα προχωρήσει σε μήνυση κατά αγνώστων προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Ο Δήμος Χανίων κάθε τρεις και λίγο προχωρά σε επιδιορθώσεις της παιδικής χαράς αλλά κάποιοι δε φαίνεται να βάζουν μυαλό.
Οι κάτοικοι ζητούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση από τις αρχές.
- LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
- Βρετανία: Δεν είναι ΑΙ – Εικόνα από 250 σκυλιά που βρέθηκαν στριμωγμένα μέσα σε ένα σπίτι
- LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
- Ισραήλ: Ενέκρινε τους περισσότερους οικισμούς εποίκων στην Δυτική Όχθη στην ιστορία του
- Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
- Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Ήττα στα… σημεία για την Εθνική (vid)
- Με 11 ο Ολυμπιακός εναντίον της Χάποελ – Μέσα ο Φαλ
- Διήμερη εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής για κόντρες σε κεντρικούς δρόμους στα Νότια Προάστια
