Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τους βανδαλισμούς αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται τα βράδια στην παιδική χαρά της πάνω Σούδας στα Χανιά.

Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής σχεδόν καθημερινά συγκεντρώνονται νεαροί, κυρίως ανήλικοι, και εκτός από τη φασαρία που κάνουν βάζουν φωτιές και προκαλούν ζημιές.

Μήνυση από τον δήμο Χανίων

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και χθες το βράδυ με τους νεαρούς να χρησιμοποιούν αυτή τη φορά ακόμα και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης όλη η γειτονιά ξενύχτησε. Από τις φωτιές που μπήκαν κλήθηκε και η πυροσβεστική ενώ έσπευσε και η αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε ο Δήμος Χανίων, θα προχωρήσει σε μήνυση κατά αγνώστων προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ο Δήμος Χανίων κάθε τρεις και λίγο προχωρά σε επιδιορθώσεις της παιδικής χαράς αλλά κάποιοι δε φαίνεται να βάζουν μυαλό.

Οι κάτοικοι ζητούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση από τις αρχές.