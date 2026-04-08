Λήξη συναγερμού στα Πετράλωνα με τους ύποπτους χαρτοφύλακες

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό ύποπτων χαρτοφυλάκων στην Πετράλωνα κοντά στα γραφεία που στεγάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που διενήργησε τον προβλεπόμενο έλεγχο στους δύο χαρτοφύλακες που θεωρήθηκαν ύποπτοι.

Δύο χαρτοφύλακες στο πεζοδρόμιο

Οι φάκελοι αποδείχθηκαν ωστόσο κενοί περιεχομένου και σήμανε λήξη συναγερμού.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου στα ύποπτα αντικείμενα είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος από το ύψος της οδού Αλκμήνης, ωστόσο αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 16:30.