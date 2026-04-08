Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Ομόνοια – Διεκόπη η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην Ομόνοια.

Η κυκλοφορία έχει μάλιστα διακοπεί στο ύψος της οδού Αλκμήνης, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΤΕΕΜ.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένοι πάνω σε πεζοδρόμιο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.