newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Απριλίου 2026, 19:54

Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Spotlight

Το Ιράν θα απαιτήσει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να καταβάλλουν διόδια σε κρυπτονόμισμα για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Χαμίντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη στους FT ότι το Ιράν επιθυμεί να εισπράττει διόδια από κάθε πετρελαιοφόρο (που περνά από τα Στενά) και να επιθεωρεί κάθε πλοίο.

«Το Ιράν πρέπει να παρακολουθεί τι εισέρχεται και εξέρχεται από το στενό για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δύο εβδομάδες δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όπλων», δήλωσε ο Χοσεΐνι, του οποίου η βιομηχανική ένωση συνεργάζεται στενά με το κράτος.

«Όλα μπορούν να περάσουν, αλλά η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο για κάθε σκάφος, και το Ιράν δεν βιάζεται», πρόσθεσε.

Οι αποφάσεις σχετικά με τους όρους διέλευσης του στενού λαμβάνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Οι δηλώσεις του Χοσεΐνι υποδηλώνουν ότι το Ιράν θα απαιτήσει από όλα τα δεξαμενόπλοια να χρησιμοποιούν τη βόρεια διαδρομή κοντά στις ακτές του, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το αν τα πλοία που συνδέονται με δυτικές χώρες ή κράτη του Κόλπου θα είναι διατεθειμένα να διακινδυνεύσουν τη διέλευση.

Ο Χοσεΐνι δήλωσε ότι κάθε δεξαμενόπλοιο πρέπει να στείλει email στις αρχές σχετικά με το φορτίο του, μετά το οποίο το Ιράν θα τους ενημερώσει για το τέλος που πρέπει να καταβληθεί σε ψηφιακά νομίσματα. Είπε ότι το τέλος είναι 1 δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα κενά δεξαμενόπλοια μπορούν να περάσουν ελεύθερα.

«Μόλις φτάσει το email και το Ιράν ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, στα πλοία δίνονται λίγα δευτερόλεπτα για να πληρώσουν σε bitcoin, διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν λόγω κυρώσεων», πρόσθεσε ο Χοσεΐνι.

Τα δεξαμενόπλοια στον Κόλπο έλαβαν την Τετάρτη ραδιοφωνικό μήνυμα που τα προειδοποιούσε ότι θα γίνουν στόχος στρατιωτικών επιθέσεων, εκτός αν λάβουν πρώτα την έγκριση των ιρανικών αρχών. «Αν οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια, [αυτό] θα καταστραφεί», ανέφερε το μήνυμα, το οποίο ήταν στα αγγλικά, σύμφωνα με ηχογράφηση που κοινοποιήθηκε στους FT.

Η τύχη της διέλευσης μέσω των Στενών είναι από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματευτές καθώς προσπαθούν να μετατρέψουν μια προσωρινή εκεχειρία σε μακροχρόνια ειρήνη, με την επιθυμία του Ιράν να διατηρήσει την επιρροή του πάνω στον κρίσιμο υδάτινο δρόμο να συγκρούεται με τη σφοδρή αντίθεση των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι η εκεχειρία εξαρτάται από το «να συμφωνήσει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ», σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν παρατίθενται 10 σημεία που αποτελούν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ένα νέο «πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση» μέσω των Στενών, σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Αραβικές ανησυχίες

Δυτικοί πλοιοκτήτες δήλωσαν την Τετάρτη στους Financial Times ότι υιοθετούν μια επιφυλακτική στάση, εν αναμονή λεπτομερειών σχετικά με το πώς και αν θα ανοίξουν εκ νέου τα Στενά, καθώς προς το παρόν κανένα πλοίο δεν τολμά να τα διασχίσει, με εξαίρεση δύο πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Η Maersk, η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, δήλωσε ότι «εργάζεται με επείγοντα χαρακτήρα» για να διευκρινίσει τους όρους. «Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες διέλευσης, αλλά δεν παρέχει ακόμη πλήρη ναυτιλιακή βεβαιότητα», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υιοθετεί μια «προσεκτική προσέγγιση» όσον αφορά τα φορτία και ότι δεν προβαίνει ακόμη σε αλλαγές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το να επιτραπεί στο Ιράν να συνεχίσει να ελέγχει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΑΕ.

Αυτό δημιουργεί επίσης ερωτήματα για τον ΟΠΕΚ+, την ομάδα των χωρών παραγωγών πετρελαίου, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η παραχώρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ στο Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ισορροπία δυνάμεων εντός του οργανισμού, παρέχοντας στην Τεχεράνη δυνητικό δικαίωμα βέτο επί των εξαγωγών των ανταγωνιστικών μελών.

Ο Αλί Σιχάμπι, σχολιαστής και ευρισκόμενος κοντά στις θέσεις ο σαουδαραβικός θρόνος, δήλωσε ότι το βασίλειο θα απαιτήσει «ανεμπόδιστη» πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. «Το να επιτραπεί στο Ιράν οποιαδήποτε μορφή ελέγχου επί του στενού θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο Σιχάμπι. «Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανεμπόδιστη πρόσβαση μέσω του στενού».

Η κατάσταση σήμερα

Την Τετάρτη, ο βασικός αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, τον οποίο το βασίλειο χρησιμοποιεί για την ανακατεύθυνση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, χτυπήθηκε από drone, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Περίπου 175 εκατομμύρια βαρέλια αργού και διυλισμένων προϊόντων φορτώνονται επί του παρόντος σε 187 δεξαμενόπλοια στον Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler — τα οποία θα μπορούσαν τώρα να αρχίσουν να κινούνται, ανάλογα με το τι θα συμβεί στα Στενά.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι 300 έως 400 πλοία περιμένουν να βγουν από τον Κόλπο, από τα Στενά του Ορμούζ, μόλις καταστεί δυνατό να περάσουν με ασφάλεια, με έναν να περιγράφει τα Στενά ως «πάρκινγκ».

Αρκετοί έμποροι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η κατάσταση τις επόμενες ημέρες θα μοιάζει με το σύστημα που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στο οποίο μια χούφτα πλοίων που έχουν εγκριθεί από το Ιράν επιτρέπεται να περάσουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πλοία που γενικά είχαν συναλλαγές με το Ιράν και δεν ήταν συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τα κράτη του Κόλπου που είχαν παράσχει στρατιωτικές βάσεις στις αμερικανικές δυνάμεις για επιθέσεις.

Ο Μάρτιν Κέλι, επικεφαλής συμβουλευτικής στην ομάδα ναυτιλιακών πληροφοριών EOS Risk, δήλωσε ότι δεν υπήρχε «κανένας τρόπος» ώστε η συσσώρευση πλοίων που περιμένουν να βγουν να εκκαθαριστεί σε δύο εβδομάδες.

Περίπου 10 έως 15 πλοία θα μπορούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ την ημέρα, καθώς η διαδικασία ήταν «αρκετά χρονοβόρα», είπε, ενώ πριν τον πόλεμο μπορούσαν να διέλθουν από τα Στενά 135 πλοία.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

World
Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Γιώργος Μανέττας
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό - Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies