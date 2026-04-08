Σελήνη: Ποιος θα πρωτοπάρει τον πλούτο της;
Διεθνής Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 23:32

Σελήνη: Ποιος θα πρωτοπάρει τον πλούτο της;

Η Σελήνη κρύβει αμύθητο πλούτο σε ορυκτά και κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σπεύδουν ποιος θα την εκμεταλλευτεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ιδέα της εξόρυξης της Σελήνης ανήκε από καιρό στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να πλησιάζει περισσότερο στην πραγματικότητα. Τις τελευταίες ημέρες, η προσοχή επικεντρώθηκε στις προσπάθειες ιδιωτικών εταιρειών να αναπτύξουν τα μηχανήματα και την υποδομή που απαιτούνται για την εξαγωγή πολύτιμων πόρων από την επιφάνεια της Σελήνης – ιδιαίτερα το ήλιο-3, ένα σπάνιο ισότοπο που θα μπορούσε να παίξει βασικό ρόλο στη μελλοντική ενέργεια πυρηνικής σύντηξης.

Μετά από 50 χρόνια χωρίς ούτε έναν ανθρώπινο επισκέπτη, η σελήνη επιστρέφει στη μόδα, με τη NASA να ηγείται μιας αποστολής αστροναύτη να περνάει από εκεί αυτή την εβδομάδα. Το ταξίδι με την αποστολή Artemis είναι η πρώτη με αστροναύτες μετά το 1972 και αποτελεί μέρος μιας σειράς αποστολών που η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ορατίζεται ότι θα οδηγήσουν σε μόνιμη ανθρώπινη παρουσία, συμπεριλαμβανομένης μιας σεληνιακής βάσης. Εν τω μεταξύ, η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά για μια επανδρωμένη προσελήνωση αυτή τη δεκαετία.

Και με τις ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στον τομέα των δορυφόρων, η εξερεύνηση του βαθέως διαστήματος γνωρίζει μια αναγέννηση, φέρνοντας μια νέα ενέργεια που δεν είχε παρατηρηθεί από την εποχή του προγράμματος Apollo.

Μια εμπορική επιχείρηση για την εξαγορά της σελήνης δεν ήταν εφικτή πριν από μια δεκαετία, αλλά η εκρηκτική ανάπτυξη της ιδιωτικής πρόσβασης στο διάστημα μέσω εταιρειών, όπως η Blue Origin ή η ανταγωνιστική της SpaceX έχει κάνει τις επιχειρήσεις εκτός Γης όλο και πιο δυνατές.

Κλειδί, το ήλιο-3

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις προέρχεται από τη Vermeer, έναν κατασκευαστή βιομηχανικού εξοπλισμού που προσαρμόζει την τεχνογνωσία του για χρήση πέρα ​​από τον πλανήτη μας. Η Vermeer συνεργάζεται για πάνω από δύο χρόνια με τη νεοσύστατη εταιρεία Interlune για την κατασκευή εξοπλισμού που θα μπορούσε να εξορύξει ήλιο-3 από το διάστημα, αξιοποιώντας την εμπειρία της στις ανασκαφές και τις υπόγειες υποδομές.

Η προσπάθεια αυτή έρχεται καθώς η NASA εκτόξευσε την αποστολή Artemis II αυτή την εβδομάδα, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της στη Σελήνη εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την Axios, η εταιρεία φέρεται να εργάζεται σε έναν πρωτότυπο εκσκαφέα ικανό να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες σεληνιακού εδάφους—έως και 100 τόνους την ώρα. Αυτό το μηχάνημα θα κοσκίνιζε μέσα από το ρεγολίθιο, το σκονισμένο στρώμα που καλύπτει τη Σελήνη, αναζητώντας εναποθέσεις ηλίου-3 που είναι ενσωματωμένες σε αυτό. Εάν είναι επιτυχής, μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά μιας μελλοντικής επιχείρησης σεληνιακής εξόρυξης.

Η Interlune έχει συνάψει συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για την αγορά ηλίου-3, αλλά μόνο εφόσον μπορεί να το παραδώσει έως το 2029. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να εξάγει ή να επιστρέψει ήλιο-3 από τη Σελήνη σε μεγάλη κλίμακα.

Το ήλιο-3 είναι ιδιαίτερα ελκυστικό λόγω της πιθανής χρήσης του σε αντιδραστήρες σύντηξης. Σε αντίθεση με τις τρέχουσες πυρηνικές τεχνολογίες, η σύντηξη υπόσχεται μια καθαρότερη και ασφαλέστερη μορφή ενέργειας, με ελάχιστα ραδιενεργά απόβλητα. Αν και η πρακτική χρήση της ενέργειας σύντηξης παραμένει ασαφής, το ήλιο-3 θεωρείται ως ένα πιθανό καύσιμο που θα μπορούσε να την καταστήσει βιώσιμη. Η Σελήνη, χωρίς ατμόσφαιρα, έχει εκτεθεί στον ηλιακό άνεμο για δισεκατομμύρια χρόνια, επιτρέποντας στο ήλιο-3 να συσσωρεύεται στα επιφανειακά της στρώματα – κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο στη Γη.

Η εταιρεία πίσω από τον εκσκαφέα στοχεύει σε ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα ήδη από το τέλος της δεκαετίας για την παράδοση χρησιμοποιήσιμων ποσοτήτων ηλίου-3. Ενώ αυτός ο στόχος μπορεί να είναι φιλόδοξος, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο τόσο η βιομηχανία όσο και οι κυβερνήσεις σκέφτονται τη Σελήνη – όχι μόνο ως προορισμό για εξερεύνηση, αλλά ως πηγή οικονομικών ευκαιριών.

Η Σελήνη ως σταθμός για μεγαλύτερα ταξίδια

Αυτή η μετατόπιση αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου ενδιαφέροντος για αυτό που συχνά ονομάζεται «cis-σεληνιακή οικονομία», αναφερόμενο στην οικονομική δραστηριότητα στο διάστημα μεταξύ Γης και Σελήνης, σημειώνει το MarketWatch. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα έχουν ήδη φτάσει τα δισεκατομμύρια δολάρια, με τις προβλέψεις να υποδηλώνουν σημαντική ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα με την εξόρυξη, οι εταιρείες διερευνούν τη σεληνιακή μεταφορά, τις υποδομές και την παραγωγή ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η ιδέα της χρήσης της Σελήνης ως κόμβου πόρων κερδίζει έδαφος στις συζητήσεις πολιτικής. Αντί να μεταφέρουν όλα τα υλικά από τη Γη, οι μελλοντικές διαστημικές αποστολές θα μπορούσαν να βασίζονται σε σεληνιακούς πόρους για καύσιμα και κατασκευές. Ο πάγος νερού, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μετατραπεί σε υδρογόνο και οξυγόνο για προωθητικό πυραύλων, μετατρέποντας ουσιαστικά τη Σελήνη σε σταθμό ανεφοδιασμού για βαθύτερη εξερεύνηση του διαστήματος, σύμφωνα με την New York Post.

Παρά τον ενθουσιασμό, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Οι τεχνικές δυσκολίες λειτουργίας βαρέων μηχανημάτων στο σκληρό περιβάλλον της Σελήνης – που χαρακτηρίζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλή βαρύτητα και λειαντική σκόνη – είναι σημαντικές. Υπάρχουν επίσης νομικά και ηθικά ερωτήματα σχετικά με την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση εξωγήινων πόρων, καθώς τα διεθνή πλαίσια εξακολουθούν να εξελίσσονται.

Εν ολίγοις, ενώ η εξόρυξη σεληνιακού εξοπλισμού δεν είναι ακόμη επικείμενη, η πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας και των επενδύσεων υποδηλώνει ότι λαμβάνεται πιο σοβαρά από ποτέ. Αυτό που κάποτε ήταν εικασία εισέρχεται τώρα στα πρώτα στάδια της μηχανικής και σχεδιασμού, σηματοδοτώντας ένα πιθανό σημείο καμπής στη σχέση της ανθρωπότητας με τη Σελήνη.

Πηγή: ΟΤ

