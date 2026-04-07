Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Το 2021 είχε φτάσει μέχρι και στο Νο3 της ATP δείχνοντας ότι το μέλλον θα ήταν λαμπρό, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε την πορεία που ο ίδιος θα περίμενε τα επόμενα χρόνια. Η αγωνιστική του πτώση και οι αποτυχίες να προχωρήσει στα τουρνουά μετά τους αρχικούς γύρους, τον οδήγησαν πολύ χαμηλά -για τα δικά του δεδομένα- στην παγκόσμια κατάταξη.

Πλέον, η τελευταία του ήττα και αποκλεισμός στον 1ο γύρο του Μόντε Κάρλο από τον Αργεντινό, Φρανσίσκο Τσερούντολο (7-5, 6-4), έφεραν τον Τσιτσιπά στο Νο65 της παγκόσμιας κατάταξης, θέση στην οποία βρέθηκε τελευταία φορά πριν 7 χρόνια, τον Απρίλιο του 2018.

Disciplined performance 🇦🇷 Francisco Cerundolo knocks out the three-time champion Tsitsipas 7-5 6–4!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hQXMK0dL50 — Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2026

Η επίσημη «βουτιά» του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP θα ανακοινωθεί επισήμως την προσεχή Δευτέρα, όταν και θα χάσει ακόμη 17 θέσεις, από το 48 που βρισκόταν νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει τρεις φορές το τουρνουά του Μόντε Κάρλο στην καριέρα του, όμως φέτος αποκλείστηκε πρόωρα, έχοντας πραγματοποιήσει μια πολύ κακή εμφάνιση, καταγράφοντας 75 αβίαστα λάθη σε δύο σετ.