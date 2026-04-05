Όλα τα γκολ από την πρεμιέρα των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League (vid)
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την 1η αγωνιστική των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League.
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/4) η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League για το 1-4 και το 5-8, καθώς επίσης και η πρεμιέρα των πλέι άουτ, παιχνίδια που είχαν πραγματοποιηθεί το Σάββατο (4/4). Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις των αναμετρήσεων.
Χρονικά το Σάββατο έγινε πρώτα το παιχνίδι της Νεάπολης, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει σημαντική νίκη με 2-1 επί της Κηφισιάς και να βάζει «φωτιά» στη μάχη της παραμονής.
Λίγο αργότερα στην Τρίπολη ο Αστέρας έκανε το ίδιο, καθώς επικρατούσε με 3-1 της ΑΕΛ Novibet.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Σαββάτου που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Super League, ο Παναιτωλικός έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο.
Περνώντας στην Κυριακή τώρα είχαμε αρχικά δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του 5-8.
Ο Άρης που είχε τρία δοκάρια, έμεινε στο 1-1 στη Λιβαδειά με τον Λεβαδειακό, ο οποίος συνεχίζει να είναι πρώτος στη βαθμολογία του μίνι πρωταθλήματος.
Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα Βόλος ΝΠΣ και ΟΦΗ έμεναν επίσης στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
Το βράδυ της Κυριακής (5/4) έγινα τα τελευταία δύο χρονικά παιχνίδια του προγράμματος, αυτά που αφορούσαν τα πλέι οφ του 1-4.
Στο πρώτο ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στην ισοπαλία, χωρίς τέρματα (0-0) στην Τούμπα.
Τέλος στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα με 1-0 επί του Ολυμπιακού, χάρη σε γκολ του Κοϊτά.
Το 1-0 της ΑΕΚ
Η ευκαιρία του Ελ Κααμπί
Το γκολ του Γιατζίτζι που ακυρώθηκε
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο 4/4
Πλέι άουτ
Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας – ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 1-1
Κυριακή 5/4
Πλέι οφ 5-8
Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Άρης 1-1
Πλέι οφ 1-4
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Ίντερ – Ρόμα 5-2: Μεγάλη νίκη τίτλου για τους «νερατζούρι»
- Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος – Υπάρχουν πολλά ματς ακόμη»
- Όλα τα γκολ από την πρεμιέρα των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League (vid)
- Νίκολιτς: «Να μείνουμε προσγειωμένοι – Έχουμε προβάδισμα αλλά δεν είναι μεγάλο»
- Η βαθμολογία της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs (pic)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
- Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
