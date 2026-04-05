Η βαθμολογία της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τα αποτελέσματα σε Τούμπα και «Γ. Καραϊσκάκης».
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Με ισοπαλία στην Τούμπα (0-0) και νίκη της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-0) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League.
Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 63 πόντους, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να ακολουθούν με 58. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 50.
Την 2η αγωνιστική, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου, λόγω της διακοπής που υπάρχει για το Πάσχα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18:00) και ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21:00).
Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των playoffs
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
Η βαθμολογία:
Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs
2η αγωνιστική: Κυριακή 19 Απριλίου
18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Ίντερ – Ρόμα 5-2: Μεγάλη νίκη τίτλου για τους «νερατζούρι»
- Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος – Υπάρχουν πολλά ματς ακόμη»
- Όλα τα γκολ από την πρεμιέρα των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League (vid)
- Νίκολιτς: «Να μείνουμε προσγειωμένοι – Έχουμε προβάδισμα αλλά δεν είναι μεγάλο»
- Η βαθμολογία της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs (pic)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
- Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις