Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα
Ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ στο 98’ με «κεραυνό» του Γιαζίτσι από το ύψος της περιοχής κάνοντας το 1-1, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο Γερμανός διαιτητής, Στίλερ έδειξε αρχικά σέντρα αλλά μετά από παρέμβαση του VAR πήγε να δει την φάση.
Τελικά ο Γερμανός ρέφερι ακύρωσε το γκολ, για οφσάιντ του Πιρόλα, θεωρώντας πως ο Ιταλός στόπερ επηρέαζε την φάση.
Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού, που ακυρώθηκε για οφσάιντ:
- Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις