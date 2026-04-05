Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ στο 98’ με «κεραυνό» του Γιαζίτσι από το ύψος της περιοχής κάνοντας το 1-1, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο Γερμανός διαιτητής, Στίλερ έδειξε αρχικά σέντρα αλλά μετά από παρέμβαση του VAR πήγε να δει την φάση.

Τελικά ο Γερμανός ρέφερι ακύρωσε το γκολ, για οφσάιντ του Πιρόλα, θεωρώντας πως ο Ιταλός στόπερ επηρέαζε την φάση.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού, που ακυρώθηκε για οφσάιντ: