Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05 Απριλίου 2026, 23:15

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Άκης Στρατόπουλος
Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη το βράδυ της Κυριακής (5/4) για την 1η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League. Έτσι, η Ένωση πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, φτάνοντας στους 63 βαθμούς και ξεφεύγοντας στο +5 τόσο από τους «ερυθρόλευκους» όσο και από τον ΠΑΟΚ. Το μοναδικό γκολ του αγώνα που έκρινε και το αποτέλεσμα, πέτυχε στο 5′ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 98′ με τον Γιαζίτζι, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Πιρόλα που ήταν μπροστά στον Στρακόσα.

Ελάχιστες φάσεις συνολικά στο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει συνολικά μια πολύ κακή εικόνα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, με πολλούς παίκτες του σε κακή μέρα. Άριστα στημένη από τον Νίκολιτς η ΑΕΚ που έφυγε με το «διπλό» από το Φάληρο για πρώτη φορά στην εποχή Μεντιλίμπαρ.

Βρήκε γρήγορο γκολ η ΑΕΚ

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ καλύτερα από τα πρώτα λεπτά και πολύ γρήγορα ευτύχησε να βρει και το γκολ που ήθελε για να πάει στη συνέχεια το ματς στα μέτρα της. Σε μια από τις λιγοστές συνολικά φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, μετά από μια ταχύτατη αντεπίθεση από τα αριστερά που ξεκίνησε από λάθος του Ρέτσου, ο Περέιρα έκανε την κούρσα, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα και παρά τις προσπάθειες των Ρέτσου και Γκαρθία να κόψουν, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που με σουτ στην κίνηση σημάδεψε τη γωνία του Τζολάκη για το 0-1.

Μετά το προβάδισμα της Ένωσης, η ομάδα του Νίκολιτς έκανε -έξυπνα- ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Πήγε πιο δυνατά σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες και γενικότερα έδειξε πιο έτοιμη στο ψυχολογικό κομμάτι. Σε τακτικό επίπεδο, ο Νίκολιτς έκλεισε όλους τους διαδρόμους με συμπαγείς γραμμές και όλους τους παίκτες του πίσω από τη μπάλα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό ελεύθερο να κάνει το παιχνίδι του με τις σέντρες από τα άκρα, κόβοντάς του όμως κάθε άλλο τρόπο να πλησιάσει την περιοχή του Στρακόσα.

Η μπάλα στον Ολυμπιακό αλλά χωρίς ουσία

Κάτι η καλή αμυντική απόδοση της ΑΕΚ, κάτι η κακή ανάπτυξη συνολικά του Ολυμπιακού στο ματς, οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στο να βρουν μόνο δύο καλές στιγμές σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη ήταν στο 21′, όταν μετά από γέμισμα του Ροντινέι στην περιοχή και κεφαλιά του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί κοντρόλαρε και πλάσαρε λίγο άουτ με το αριστερό.

Από το σημείο αυτό περίπου και σε όλο το δεύτερο μισό του πρώτου μέρους, η μπάλα παρέμενε μεν σε ερυθρόλευκα πόδια αλλά χωρίς επί της ουσίας να βρίσκουν οι Πειραιώτες αξιόλογες φάσεις.

Στο 32′ μια κεφαλιά του Έσε από φάουλ του Ροντινέι πήγε πάνω στον Στρακόσα και στο 45′, μετά από ατομική προσπάθεια και γύρισμα του Πιρόλα, ο Μαρτίνς από καλή θέση δεν έβαλε σωστά το πόδι, για την προβολή άουτ. Ενδεικτικά της εικόνας αυτής του πρώτου ημιχρόνου ήταν τα δύο στατιστικά: στο 64% η κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό αλλά και μόλις 2-1 οι συνολικές τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα υπέρ της με μόλις ένα σουτ και χωρίς πρακτικά να επιτεθεί από το εικοσάλεπτο και έπειτα…

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο

Ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο ως προς τη συνολική εικόνα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είχε τη μπάλα στα πόδια, συνέχιζε να προσπαθεί να επιτεθεί κυρίως από τα άκρα, όμως ελάχιστα πράγματα έβγαιναν στους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Σέντρες, γεμίσματα και ελάχιστες καλά οργανωμένες επιθέσεις από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν είχαν και πολλούς παίκτες σε καλή μέρα, βοήθησαν ουσιαστικά την ΑΕΚ να αμύνεται εύκολα και να κρατά με άνεση το υπέρ της αποτέλεσμα.

Στο 52′ και το 58′ δύο σουτ του Ποντένσε δεν απείλησαν τον Στρακόσα, με τις τελικές συνολικά να παραμένουν πολύ χαμηλά (5-2). Ακόμη και μετά τις αλλαγές των δύο προπονητών, επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα στο ματς, χωρίς ο Ολυμπιακός να μπορεί να δημιουργήσει το παραμικρό. Φτάνοντας πια στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με ένα ξερό σουτ του Γιαζίτζι μετά από γέμισμα στην περιοχή, όμως ακυρώθηκε μέσω VAR από τον Στίλερ, για οφσάιντ του Πιρόλα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ του Κοϊτά στο ματς, προφανώς και είναι όλη η ιστορία του αγώνα στο Φάληρο, αφού εκτός από το ότι τελικά έκρινε και το αποτέλεσμα, έδωσε στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να πάει τακτικά το παιχνίδι ακριβώς εκεί που ήθελε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το… πρόβλημα για τον Ολυμπιακό και το ευτύχημα αντίστοιχα για την ΑΕΚ, ήταν ότι τίποτα απολύτως δεν άλλαξε το ματς μετά το 0-1 του 5ου λεπτού. Ότι κι αν δοκίμασε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν βγήκε ούτε στο ελάχιστο, με την Ένωση να περνάει 85 λεπτά πρακτικά σε θέση άμυνας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ περιμένουν πολλά περισσότερα από τον Ντάνιελ Ποντένσε, ωστόσο ο Πορτογάλος έκανε ένα από τα χειρότερα ματς του στο Λιμάνι. Δεν του βγήκε τίποτα, έκανε πολλά λάθη με τη μπάλα στα πόδια και «ξόδεψε» φάσεις με κακά σουτ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γερμανός, Τομπίας Στίλερ δεν σφύριξε πολύ στο ματς, αφήνοντας το δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, επιλέγοντας να μην δείξει αντίστοιχα και πολλές κάρτες.

Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Λάσε Κοσλόφσκι (Γερμανία), Γιόνας Βάικενμαϊερ (Γερμανία)

Τέταρτος: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Πάτρικ Χάνσλμπαουερ (Γερμανία)

AVAR: Φλόριαν Μπάντστουμπνερ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στην κρισιμότερη φάση του αγώνα, στο 98′, ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Γιαζίτζι, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πιρόλα που κρίθηκε ότι επηρέαζε τη φάση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Αμπουμπακαρί Κοϊτά (5′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-4-2): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (58′ Μουζακίτης), Έσε (83′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (71′ Κλέιτον), Ποντένσε (58′ Τσικίνιο), Ταρέμι (71′ Γιαζίτζι), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (81′ Ζοάο Μάριο), Περέιρα (64′ Μάνταλος), Βάργκα (81′ Ζίνι), Γιόβιτς (64′ Γκατσίνοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η):

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/4, 18:00)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (19/4, 21:00)

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Μιχαηλίδης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»
Μιχαηλίδης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε στο οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σαραγόσα – Μπαρτσελόνα 86-92: Δύσκολο «διπλό» για τους Μπλαουγκράνα πριν τον Παναθηναϊκό
Σαραγόσα – Μπαρτσελόνα 86-92: Δύσκολο «διπλό» για τους Μπλαουγκράνα πριν τον Παναθηναϊκό

Η Μπαρτσελόνα αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε της Σαραγόσα με 92-86 και πήρε «διπλό» ψυχολογίας ενόψει του κρίσιμου ματς με τον Παναθηναϊκό για την 36η αγωνιστική της Euroleague (7/4, 21:30).

LIVE: Ίντερ – Ρόμα
LIVE: Ίντερ – Ρόμα

LIVE: Ίντερ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ρόμα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του
Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε αμέσως από την Τούμπα προκειμένου να ταξιδέψει για τη Ρουμανία ώστε να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

