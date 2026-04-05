Μιχαηλίδης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο ΠΑΟΚ έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στο παιχνίδι τονίζοντας ότι οι Θεσσαλονικείς δεν ήταν αυτοί που έπρεπε, ενώ ξεκαθάρισε ότι όλοι είναι δίπλα στον Ραζβάν Λουτσέσκου για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Μιχαηλίδης:

«Δεν ήταν ιδανική πρεμιέρα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν ήμασταν τελείως κακοί, αλλά δεν πιάσαμε τα στάνταρ που πιάνουμε όλη τη χρονιά. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, έχει πολύ δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα.

Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε λίγο παραπάνω από ότι περιμέναμε. Όταν συμβαίνει αυτό είναι δύσκολο να διασπάσεις την αντίπαλη άμυνα. Πήγαμε από τα πλάγια, κάποιες φορές δεν πάει η μπάλα μέσα. Δεν τα ρίχνουμε στο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός, εμείς πρέπει να πιεστούμε και άλλο.

Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε καθαρή σκέψη. Όταν είναι 0-0 και θες το αποτέλεσμα πας λίγο πιο γρήγορα. Πιέσαμε, δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έπαιξε και ο Παναθηναϊκός καλά και ήρθε το 0-0.

Ποδόσφαιρο είναι, αφήσαμε πίσω το ματς με τον Βόλο, κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες ότι δεν είχαμε ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και πρέπει αυτό να κοιτάξουμε κατάματα».

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που περνάει ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου: «Είμαστε δίπλα του. Καταλαβαίνω προσωπικά την κατάσταση γιατί τα έχω περάσει. Είμαστε πάντα μαζί του, τα είπαμε και πριν φύγει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά», κατέληξε ο Μιχαηλίδης.