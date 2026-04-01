Τετάρτη 01 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Περικοπές στη χρήση πετρελαίου και αερίου
Media 01 Απριλίου 2026, 01:19

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Περικοπές στη χρήση πετρελαίου και αερίου

Τι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση • Φόβοι για «παρατεταμένη διαταραχή και πολύ σοβαρή κατάσταση»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση
Περικοπές στη χρήση πετρελαίου και αερίου

• Φόβοι για «παρατεταμένη διαταραχή και πολύ σοβαρή κατάσταση»
• Προτάσεις για: τηλεργασία, δημόσιες μεταφορές, μονά – ζυγά και μείωση ορίου ταχύτητας
• Ετοιμάζεται σχέδιο και για συγκράτηση των τιμών
• Δελτίο 50 λίτρων ημερησίως επέβαλε η Σλοβενία

Διαβάστε ακόμη
• Ψαλιδίζεται στο 2% η ανάπτυξη λόγω πολέμου στην Ελλάδα
• Τραμπ προς ΕΕ: Πηγαίνετε μόνοι σας στο Ορμούζ

===========

Γιατί το Μαξίμου μεταθέτει τη συζήτηση για τις υποκλοπές
Αναβολή με άρωμα… εκλογών

• Τι κρύβει ο αιφνιδιασμός Μητσοτάκη
• Ανδρουλάκης: Εγώ πάντως θα πάω στη Βουλή

===========

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα της
«Αφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

• Πλήθος κόσμου απέτισε φόρο τιμής σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού
• Συγκλόνισαν οι επικήδειοι της Χαρούλας Αλεξίου και του Γιώργου Νταλάρα

===========

ΠΑΣΟΚ
Το νέο ισοζύγιο εξουσίας

• Ποιος ελέγχει και πόσους στη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
• Γιατί αναζητείται γραμματέας κοινής αποδοχής

===========

Μετά την τραγωδία
Εξαφανίστηκε η… βάρκα των προσφύγων από τη Χίο

===========

Κατηγορώ
ΕΕ κατά Ισραήλ για την επαναφορά της θανατικής ποινής

===========

Περιβάλλον
Ψάχνοντας για ορχιδέες στον Υμηττό

===========

Εκτοξεύτηκαν
Δορυφόροι τσέπης made in Greece στο Διάστημα

===========

Συντάξεις
Χωρίς αυξήσεις αλλά γρηγορότερα οι επικουρικές

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0
Και πάλι άσφαιρη
Ζωντανές οι Ελπίδες παρά την ήττα
Οι παίδες στα τελικά του Μουντιάλ

Moυντιάλ 2026
Αποκλεισμός – σοκ της Ιταλίας
Πέρασαν Βοσνία, Τσεχία, Τουρκία και Σουηδία

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Media
Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Κόσμος 01.04.26

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Σύνταξη
Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Ανακοίνωση Κομισιόν 31.03.26

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι

Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Δημοσκόπηση 31.03.26

Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Σύνταξη
Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
English edition 31.03.26

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Σύνταξη
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσεχία – Δανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Νικόλαος Κώτσης
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο