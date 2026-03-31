Λίβανος: Συγκαλείται εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ για τον θάνατο των κυανοκράνων
uncategorized 31 Μαρτίου 2026, 02:30

Η Γαλλία ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ, καταδικάζοντας «με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις κυανόκρανοι στον Λίβανο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται εκτάκτως σήμερα στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, μετά τους θανάτους τριών κυανοκράνων και τους τραυματισμούς αρκετών ακόμη στον Λίβανο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Andrew Kelly, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Η Γαλλία «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 κυανόκρανοι

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε αναφερθεί νωρίτερα χθες Δευτέρα στο αίτημα που σκόπευε να υποβάλει το Παρίσι μετά τα «σοβαρά συμβάντα» στον Λίβανο με θύματα στις τάξεις της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα.

Η γαλλική διπλωματία «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν προχθές και χθες τρεις κυανόκρανοι, τόνισε ο κ. Μπαρό μέσω X.

Η ειρηνευτική δύναμη μετρά 8.200 στρατιωτικούς από 47 χώρες μέλη του ΟΗΕ και έχει δεχτεί πυρά επανειλημμένα.

«Η Γαλλία καταδικάζει επίσης τα σοβαρά συμβάντα στα οποία έγινε στόχος χθες (σ.σ. προχθές Κυριακή) το γαλλικό απόσπασμα της FINUL στην περιοχή Νακούρα», υπογράμμισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Μπαρό.

Ισραηλινοί «εκφοβισμοί»

«Οι επιθέσεις κατά της ασφάλειας και οι εκφοβισμοί από πλευράς μελών του ισραηλινού στρατού εναντίον μελών της δύναμης του ΟΗΕ είναι γεγονότα απαράδεκτα και αδικαιολόγητα, ακόμη περισσότερο όταν τηρούνται οι διαδικασίες αποφυγής παράλληλων ενεργειών», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως η καταδίκη του Παρισιού μεταφέρθηκε «με τον πλέον έντονο τρόπο στον πρεσβευτή του Ισραήλ» στη Γαλλία.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό απαίτησε τα αντιμαχόμενα μέρη να σέβονται την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ.
Στον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, από την 8η Οκτωβρίου 2023 ως τα τέλη Νοεμβρίου του 2024, η FINUL είχε κατηγορήσει τον ισραηλινό στρατό για «επανειλημμένα» και «εσκεμμένα» πυρά εναντίον θέσεών της.

Κυανόκρανοι έχουν αναπτυχθεί στο τμήμα της λιβανικής επικράτειας ανάμεσα στον ποταμό Λιτάνι και στα σύνορα με το Ισραήλ και το αρχηγείο τους είναι εγκατεστημένο στη Ρας αλ Νακούρα, κοντά στη μεθόριο.

Κυανόκρανος, μέλος των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, σκοτώθηκε προχθές Κυριακή όταν εξερράγη βλήμα «άγνωστης» προέλευσης κοντά στην παραμεθόρια κοινότητα Αντσίτ αλ Κουσάιρ.

Χθες Δευτέρα, άλλοι δυο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη από «άγνωστη αιτία» στην Μπάνι Χαγιάν, άλλη λιβανική παραμεθόρια κοινότητα. Αρκετά ακόμη μέλη της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκαν.

