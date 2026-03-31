Οι 20 πρώτοι στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Διαμαντοπούλου στην πρώτη τριάδα

Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά το τριήμερο συνέδριο.

Η εικοσάδα που «κλειδώνει» στις πρώτες θέσεις της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Η πρώτη εικοσάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται ως εξής:

1) Καρχιμάκης Ελευθέριος 1018 ψήφοι,

2) Γλαβίνας Αθανάσιος 898,

3) Διαμαντοπούλου Αννα 880,

4) Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 846,

5) Παπαγεωργίου Σωτήριος 818,

6) Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 774,

7) Κακλαμάνης Χρήστος 759,

8) Καρβούνης Αρης 737,

9) Σκουντής Βασίλειος 711,

10) Αεράκης Μιχαήλ 703,

11) Κεγκέρογλου Βασίλης 702,

12) Τζεδάκης Σταύρος 702,

13) Σαχινίδης Φίλιππος 700,

14) Γλέζος Εμμανουήλ (Μανώλης) 681,

15) Ελευθεριάδης Ευριβιάδης 679,

16) Λώλος Θεόδωρος 669,

17) Φελώνη Ελισάβετ 662,

18) Δρούλιας Ηρακλής 655,

19) Μερεντίτης Αρης 654,

20) Δασκαλάκης Νίκος 650

Συνολικά, από τα 506 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για τη νέα ΚΠΕ του κόμματος, θα εκλεγούν οι 271 καθώς ο αριθμός μειώθηκε με απόφαση του Συνεδρίου από τα 300 μέλη που είχε μέχρι τώρα.

«Νέα πορεία» για το ΠΑΣΟΚ

Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή».

Τα στοιχήματα της επόμενης μέρας

Για τους παροικούντες το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το in, τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας είναι κυρίως δύο, όπως εκτίμησαν έμπειρα πολιτικά στελέχη του Κινήματος.

Το πρώτο αφορά τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος

Το δεύτερο ζητούμενο είναι η εκλογική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη του συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας. Για ακόμη μία φορά, απέκλεισε κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ.