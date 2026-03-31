Οι 20 πρώτοι στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Διαμαντοπούλου στην πρώτη τριάδα
Πολιτική Γραμματεία 31 Μαρτίου 2026, 01:35

Οι 20 πρώτοι στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Διαμαντοπούλου στην πρώτη τριάδα

Ο αριθμός των ψήφων - Η εικοσάδα που «κλειδώνει» στις πρώτες θέσεις της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά το τριήμερο συνέδριο.

Η εικοσάδα που «κλειδώνει» στις πρώτες θέσεις της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Η πρώτη εικοσάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται ως εξής:

1) Καρχιμάκης Ελευθέριος 1018 ψήφοι,
2) Γλαβίνας Αθανάσιος 898,
3) Διαμαντοπούλου Αννα 880,
4) Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 846,
5) Παπαγεωργίου Σωτήριος 818,
6) Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 774,
7) Κακλαμάνης Χρήστος 759,
8) Καρβούνης Αρης 737,
9) Σκουντής Βασίλειος 711,
10) Αεράκης Μιχαήλ 703,
11) Κεγκέρογλου Βασίλης 702,
12) Τζεδάκης Σταύρος 702,
13) Σαχινίδης Φίλιππος 700,
14) Γλέζος Εμμανουήλ (Μανώλης) 681,
15) Ελευθεριάδης Ευριβιάδης 679,
16) Λώλος Θεόδωρος 669,
17) Φελώνη Ελισάβετ 662,
18) Δρούλιας Ηρακλής 655,
19) Μερεντίτης Αρης 654,
20) Δασκαλάκης Νίκος 650

Συνολικά, από τα 506 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για τη νέα ΚΠΕ του κόμματος, θα εκλεγούν οι 271 καθώς ο αριθμός μειώθηκε με απόφαση του Συνεδρίου από τα 300 μέλη που είχε μέχρι τώρα.

«Νέα πορεία» για το ΠΑΣΟΚ

Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή».

Τα στοιχήματα της επόμενης μέρας

Για τους παροικούντες το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το in, τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας είναι κυρίως δύο, όπως εκτίμησαν έμπειρα πολιτικά στελέχη του Κινήματος.

  • Το πρώτο αφορά τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος
  • Το δεύτερο ζητούμενο είναι η εκλογική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη του συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας. Για ακόμη μία φορά, απέκλεισε κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

