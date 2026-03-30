Οι ημέρες και ώρες των play outs στη Super League
Γνωστές έγιναν οι μέρες και ώρες των αγώνων των play out της Super League
Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα των play offs και play out της Super League, με τις ακριβείς ώρες και ημέρες όλων των αγώνων της διαδικασίας. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το προσεχές Σάββατο (4/4) με το πρώτο ματς, Κηφισιά – Πανσερραϊκός στις 16:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των play out της Super League
1η Αγωνιστική
Κηφισιά – Πανσερραϊκός Σάββατο 4/4, 16:00
Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 4/4, 18:00
Παναιτωλικός – Ατρόμητος Σάββατο 4/4, 20:00
2η Αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Τετάρτη 8/4, 16:00
Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR Τετάρτη 8/4, 17:00
Ατρόμητος – Κηφισιά Τετάρτη 8/4, 19:00
3η Αγωνιστική
Κηφισιά – Αστέρας AKTOR Σάββατο 18/4, 16:00
Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 18/4, 17:00
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Σάββατο 18/4, 20:00
4η Αγωνιστική
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Τετάρτη 22/4, 16:00
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Τετάρτη 22/4, 17:00
Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός Τετάρτη 22/4, 20:00
5η Αγωνιστική
Κηφισιά – Παναιτωλικός Κυριακή 26/4, 16:00
Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR Κυριακή 26/4, 18:00
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Κυριακή 26/4, 20:00
6η Αγωνιστική
Παναιτωλικός – Κηφισιά Σάββατο 2/5, 17:00
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 2/5, 17:30
Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Σάββατο 2/5, 19:30
7η Αγωνιστική
Πανσερραϊκός – Κηφισιά Σάββατο 9/5, 16:00
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR Σάββατο 9/5, 17:00
Ατρόμητος – Παναιτωλικός Σάββατο 9/5, 19:30
8η Αγωνιστική
Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός Τρίτη 12/5, 19:00
Κηφισιά – Ατρόμητος Τρίτη 12/5, 19:00
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet Τρίτη 12/5, 19:00
9η Αγωνιστική
Αστέρας AKTOR – Κηφισιά Σάββατο 16/5, 19:00
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Σάββατο 16/5, 19:00
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Σάββατο 16/5, 19:00
10η Αγωνιστική
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Πέμπτη 21/5, 19:00
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Πέμπτη 21/5, 19:00
Παναιτωλικός – Asteras Aktor Πέμπτη 21/5, 19:00
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις