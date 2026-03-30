ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με ένα τόμο αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Μια έκδοση-αφιέρωμα που δεν περιορίζεται στην αναδρομή των γεγονότων, αλλά επιχειρεί να φωτίσει σε βάθος το ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό αποτύπωμα μιας θυσίας που συγκλόνισε την Ευρώπη και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία προς την ανεξαρτησία.

Μεσολόγγι, Απρίλιος 1826. Η πόλη στέκει εξαντλημένη, αποκομμένη από κάθε ελπίδα σωτηρίας. Από στεριά και θάλασσα, οι γραμμές ανεφοδιασμού έχουν σιγήσει. Οι πολιορκημένοι, έπειτα από μήνες δοκιμασιών, λιμού και αδιάκοπων βομβαρδισμών, φτάνουν στο οριακό σημείο: δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Η απόφαση λαμβάνεται ομόφωνα και με πλήρη επίγνωση του κόστους: «Η έξοδός μας να γίνη βράδυ εις τας δύο ώρας της νυκτός 10 Απριλίου…». Είναι μια απόφαση όχι διαφυγής, αλλά θυσίας.

Η Έξοδος του Μεσολογγίου εγγράφεται στην Ιστορία ως μία από τις κορυφαίες πράξεις αυτοθυσίας του ελληνικού Αγώνα. Οι ανήμποροι μένουν πίσω, επιλέγοντας τον θάνατο αντί της αιχμαλωσίας, ενώ όσοι επιχειρούν τη ρήξη του κλοιού γνωρίζουν πως βαδίζουν προς το άγνωστο. Η τραγική κατάληξη συγκλονίζει την Ευρώπη, που ήδη παρακολουθεί με αγωνία την τύχη της πόλης όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο λόρδος Βύρωνας. Η σφαγή των Εξοδιτών θα αφυπνίσει τα φιλελληνικά αισθήματα και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διεθνή υποστήριξη της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Στις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης θα ανακαλύψει κρίσιμες πτυχές των γεγονότων: τις πολιορκίες και τους βομβαρδισμούς, τον ρόλο του Βύρωνα και του αγγλικού δανείου, αλλά και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν τον Αγώνα. Ξεχωριστή θέση κατέχει η εμβληματική εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» του Ιάκωβου Μάγερ, σύμβολο της ελευθεροτυπίας μέσα σε συνθήκες ασφυκτικής πολιορκίας, καθώς και η λιμνοθάλασσα – το «υδάτινο κάστρο» της αντίστασης.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η βαθιά απήχηση της Εξόδου στην τέχνη και τη λογοτεχνία: από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Σολωμού έως τη ζωγραφική του Ντελακρουά και του Βρυζάκη, που αποτύπωσαν το δράμα και τον ηρωισμό σε εμβληματικές εικόνες. Το Μεσολόγγι γίνεται σύμβολο, πηγή έμπνευσης και διαρκές σημείο αναφοράς.

Ένας βιβλίο-μαρτυρία και φόρος τιμής, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και υπενθυμίζει το διαρκές χρέος απέναντι στην Ιστορία.

Κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ, αυτή την Κυριακή 5 Απριλίου