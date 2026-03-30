Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με την συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συμμετείχε στην επιχείρηση με την ονομασία «TRACIA» των ισπανικών Αρχών, για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος.
Από τις έρευνες των ισπανικών Αρχών, με τη συνδρομή της Europol και βουλγαρικών Αρχών, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με μέλη κυρίως από την Τουρκία, η οποία το τελευταίο έτος προέβη σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ισπανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Όπλα και ναρκωτικά
Στο πλαίσιο της ημέρας κοινής δράσης (ACTION DAY), τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, συνελήφθησαν συνολικά -21- άτομα, ενώ κατασχέθηκαν -8- όπλα, -587- κιλά μαριχουάνας και -76- κιλά κάνναβης, αξίας -4.400.000- ευρώ.
Στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή αστυνομικών των τμημάτων Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο των οποίων προσήχθησαν -5- υπήκοοι Τουρκίας και μια ημεδαπή, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -3- οικίες και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με την συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
