Αττική: Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων τη νύχτα σε ΑΤΜ και επαγγελματικό αυτοκίνητο
ΑΤΜ και επαγγελματικό αυτοκίνητο έβαλαν στο στόχαστρό τους οι δράστες εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκε τη νύχτα στην Αττική.
Εμπρηστικές επιθέσεις εξαπέλυσαν άγνωστοι τη νύχτα στην Αττική, βάζοντας στο στόχαστρο ΑΤΜ και επαγγελματικό αυτοκίνητο.
Οι επιδρομές ξεκίνησαν την 01:25 σήμερα Δευτέρα στην οδό Πατησίων 376, στα Πατήσια, όπου εξερράγη αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε ΑΤΜ, προκαλώντας φωτιά και ακολούθως ζημιές, Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα του μηχανισμού.
Πέντε λεπτά αργότερα, άγνωστοι επιχείρησαν να πυρπολήσουν ΑΤΜ σε κτίριο του δήμου Ζωγράφου, στην πλατεία Κύπρου. Προκλήθηκε μαύρισμα στην οθόνη του μηχανήματος, όπου βρέθηκαν υπολείμματα από κερί.
Και την 01:50, στην οδό Πριγκιποννήσων, στην Κυψέλη, οι δράστες πυρπόλησαν σταθμευμένο αυτοκίνητο που ανήκει σε σούπερ μάρκετ. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Προσαγωγές
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν πέντε προσαγωγές από την αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τα προαναφερθέντα συμβάντα, αλλά δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.
- «Αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν που μας έδωσε «από σεβασμό» 20 τάνκερ με πετρέλαιο, δηλώνει ο Τραμπ
- Ελ Σαλβαδόρ: Να τερματιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά η HRW από τον Μπουκέλε
- Ιράν: Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ
- Γάζα: 9 νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ – «Κοριτσάκι» ανάμεσα στους σκοτωμένους
- Λίβανος: Κυανόκρανος σκοτώθηκε από έκρηξη βλήματος – Ενα ακόμη μέλος της UNIFIL σε κρίσιμη κατάσταση
- Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
- Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
