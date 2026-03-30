Εμπρηστικές επιθέσεις εξαπέλυσαν άγνωστοι τη νύχτα στην Αττική, βάζοντας στο στόχαστρο ΑΤΜ και επαγγελματικό αυτοκίνητο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων έβαλαν στο στόχαστρο ΑΤΜ και επαγγελματικό αυτοκίνητο

Οι επιδρομές ξεκίνησαν την 01:25 σήμερα Δευτέρα στην οδό Πατησίων 376, στα Πατήσια, όπου εξερράγη αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε ΑΤΜ, προκαλώντας φωτιά και ακολούθως ζημιές, Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα του μηχανισμού.

Πέντε λεπτά αργότερα, άγνωστοι επιχείρησαν να πυρπολήσουν ΑΤΜ σε κτίριο του δήμου Ζωγράφου, στην πλατεία Κύπρου. Προκλήθηκε μαύρισμα στην οθόνη του μηχανήματος, όπου βρέθηκαν υπολείμματα από κερί.

Και την 01:50, στην οδό Πριγκιποννήσων, στην Κυψέλη, οι δράστες πυρπόλησαν σταθμευμένο αυτοκίνητο που ανήκει σε σούπερ μάρκετ. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Προσαγωγές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν πέντε προσαγωγές από την αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τα προαναφερθέντα συμβάντα, αλλά δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.